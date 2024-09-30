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30 сентября, 15:18

В посёлке Тихий Угол под Тамбовом разгорелся пожар, огонь охватил 28 домов

Масштабный пожар охватил дома в посёлке Тихий Угол в Тамбовской области. К настоящему моменту огонь потушен, в итоге повреждено 28 строений.

Масштабный пожар охватил дома в посёлке Тихий Угол в Тамбовской области. Видео © Telegram/НОВОСТИ ТАМБОВ типичный подслушано

«Пожар произошёл в частном секторе по адресу: Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, населённый пункт Тихий Угол на улице Цветочная. По уточнённой информации, огонь повредил 28 домов и хозпостройки», — рассказали в МЧС.

В телеграм-канале администрации Мучкапского муниципального округа региона заявили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение жителей с огнём.

«В посёлке Тихий Угол Тамбовского округа и в селе Шапкино Мучкапского округа пожар перекинулся на жилые и нежилые постройки. Причиной возгорания стало неосторожное обращение жителей с огнём, которые жгли траву на участках», — говорится в сообщении.

Масштабный пожар охватил дома в посёлке Тихий Угол в Тамбовской области. Видео © Telegram/Тамбов. Происшествия

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Telegram/Тамбов. Происшествия

Александра Вишнякова
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