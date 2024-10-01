День иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»: что просят у иконы и как молиться

Октябрь начинается с особого дня для православных верующих, ведь 1 октября чтят икону Божьей Матери «Целительница». Этот образ Пресвятой Богородицы считается источником исцеления и утешения для всех, кто с верой обращается к ней. Молитва перед этой иконой помогает не только обрести физическое здоровье, но и очистить душу от тревог и страданий. Life.ru рассказывает, что принято просить у иконы «Целительница», как правильно молиться, чего нельзя делать 1 октября и почему именно этот образ так почитаем в Русской православной церкви.

Какого числа отмечают День иконы Богородицы «Целительница»

Какого числа День иконы Божьей Матери «Целительница». Фото © ТАСС / Эрик Романенко

1 октября православные верующие по всей России отмечают особый праздник — День иконы Пресвятой Богородицы «Целительница». Этот образ Божьей Матери особо почитается в православной традиции за свою способность даровать исцеление и помощь в телесных и духовных страданиях. Многие прихожане являются в храмы с молитвой к этому образу, прося об укреплении здоровья как своего, так и своих близких.

В РПЦ огромное количество икон Пресвятой Богородицы потому, что её очень чтут и любят на Руси. Каждый регион и город пишет икону Пресвятой Богородицы в том стиле и духе, которым хочет наделить эту икону. Поэтому мы не делим иконы по специализации. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Что просят у иконы 1 октября

Как молиться 1 октября в церковный праздник. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Икона «Целительница» — это образ, к которому обращаются с просьбами о помощи в избавлении от телесных и душевных болезней. Однако, как подчёркивают священнослужители, это не единственная цель молитвы перед этим образом. Хотя и принято молиться об исцелении, Богородица всегда слышит все наши молитвы и просьбы.

Священник Владислав Береговой напоминает: «Не бывает такого, чтобы перед разными обликами Божьей Матери молились о разном, она одна. Перед иконой Божьей Матери мы молимся о том, о чём у нас болит, о наших нуждах, проблемах». Эта икона символизирует не только физическое исцеление, но и духовное очищение. Люди просят об избавлении от страданий, боли и скорби, об укреплении в вере, а также просят благословения на важные жизненные шаги. Важно помнить, что молитва — это не только просьба, но и выражение благодарности.

Как молиться иконе Богородицы «Целительница»

Молитва иконе Богородицы «Целительница». Фото © Azbyka

Молитва перед иконой «Целительница» должна быть искренней и глубокой. Верующие обращаются к Божьей Матери не только с просьбами об исцелении, но и с благодарностью за её милость. Как советуют священники, важно не просто просить, а благодарить за уже полученные дары. «Молитва — это разговор с Богом, а разговор, который сводится лишь к просьбам, — плохой разговор», — отмечает отец Владислав Береговой. В День иконы «Целительница» принято читать молитвы благодарности и прославления Божьей Матери.

Если у вас нет времени на длительную молитву, стоит хотя бы зайти в храм, перекреститься, поставить свечу и попросить Богородицу о помощи. Вот один из вариантов молитвы перед этим образом: «О, Пресвятая Владычица, Дева Богородица, Целительница! Услышь молитвы наши, помилуй и защити нас от всякого зла. Принеси исцеление телам нашим, наставь нас на путь праведный и избавь от страданий. Аминь».

Что нельзя делать в церковный праздник 1 октября

Праздник иконы Богородицы «Целительница»: что нельзя делать 1 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

1 октября — это не просто день, когда нужно вспомнить о духовных ценностях, но и день, когда следует отказаться от определённых дел и действий. Церковь настоятельно рекомендует соблюсти ряд правил, чтобы с уважением и благоговением провести этот праздник. Что категорически нельзя делать в этот день.

Тяжело физически трудиться. Церковные праздники всегда были временем отдыха от повседневных забот. Работы по дому или в поле, особенно физически изнурительные, стоит отложить на другой день. Это время для того, чтобы уделить внимание молитве и духовным вопросам.

Церковные праздники всегда были временем отдыха от повседневных забот. Работы по дому или в поле, особенно физически изнурительные, стоит отложить на другой день. Это время для того, чтобы уделить внимание молитве и духовным вопросам. Проводить шумные гулянья. Весёлые и громкие развлечения в этот день неуместны. Праздник должен быть проведён в тишине, спокойствии и молитвенном размышлении. Церковь подчёркивает важность тишины, чтобы услышать голос Бога в сердце.

Весёлые и громкие развлечения в этот день неуместны. Праздник должен быть проведён в тишине, спокойствии и молитвенном размышлении. Церковь подчёркивает важность тишины, чтобы услышать голос Бога в сердце. Устраивать чрезмерные развлечения. Важно избегать чрезмерных радостей, будь то посиделки с друзьями или посещение массовых мероприятий. Этот день лучше посвятить семье и близким, провести его в размышлениях и молитвах.

Важно избегать чрезмерных радостей, будь то посиделки с друзьями или посещение массовых мероприятий. Этот день лучше посвятить семье и близким, провести его в размышлениях и молитвах. Ссориться. Постарайтесь избегать любых споров и конфликтов. Праздник Богородицы — это время мира и любви, поэтому любые негативные эмоции лучше оставить в стороне.

Постарайтесь избегать любых споров и конфликтов. Праздник Богородицы — это время мира и любви, поэтому любые негативные эмоции лучше оставить в стороне. Забывать о благодарности. Этот день призывает нас не только просить, но и благодарить Богородицу за все милости, которые мы получили. Как напоминает священник Владислав Береговой: «Молитва — это разговор с Богом, и нельзя сводить её лишь к просьбам. Важно помнить о благодарности».

Храм иконы Богородицы «Целительница»

Церковный праздник 1 октября — День иконы «Целительница». Фото © Azbyka

Особый почёт этой иконе отдаётся во многих храмах России. Один из таких храмов находится в Москве. Это Храм иконы Божией Матери «Целительница». Он служит местом утешения и молитвы для многих людей, ищущих исцеления от недугов. Храм привлекает паломников не только из столицы, но и из других регионов России. Его архитектура восхищает своей красотой и величием, а внутри царит спокойствие и умиротворение. В день праздника 1 октября там проводятся торжественные богослужения, где все желающие могут помолиться перед образом Богородицы, поставить свечи и принять участие в общей молитве.