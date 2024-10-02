От сельхозтехники до корабля Гагарина: Как изменился павильон «Космос» на ВДНХ за 85 лет

В 2024 году ВДНХ исполнилось 85 лет. Одним из старейших на выставке является павильон № 34 «Космос», который считается объектом культурного наследия федерального значения.

Изначально павильон назывался «Механизация». Затем, в 1950-х годах, — «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР» и «Машиностроение». В 1960-х его переименовали в «Космос». 29 сентября исполнилось 119 лет со дня рождения одного из архитекторов павильона — Виктора Андреева. За проект «Космоса» он получил Большую золотую медаль ВДНХ в 1957 году.

Отраслевой павильон «Механизация» был самым большим среди всех 87 объектов открывшейся в 1939 году Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Его возвели в виде эллинга, или дебаркадера. Яркой особенностью конструкции были стальные стеклянные аркады и двухъярусные галереи-лестницы. Здание состояло из двух ярусов, где выставлялась сельскохозяйственная техника. На нижнем этаже находилось четыре зала, один из которых посвятили тракторной промышленности, второй — сельскохозяйственному машиностроению, третий — автомобильной промышленности, четвёртый — применению химии и авиации в аграрном деле. Установленные на стилобате сельхозмашины медленно двигались на кольцевых транспортёрах, будто на заводском конвейере.

В 1954–1956 годах павильон носил название «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР». В ходе послевоенной реконструкции выставки здание расширили: к нему пристроили двухэтажный зал, увенчанный стеклянным куполом. На место люстры установили звезду из рубинового стекла — копию той, которая украшала Троицкую башню Кремля в 1935–1937 годах. Спустя почти 20 лет её демонтировали, ныне звезда, к сожалению, утрачена.

В 1956 году на территории ВСХВ организовали промышленную выставку, к открытию которой павильон № 34 переименовали в «Машиностроение». Гости могли увидеть там самые красивые и современные легковые автомобили той эпохи — «Волгу» и «Москвич». Также в числе экспонатов была огромная 426-тонная гидротурбина, которая эксплуатировалась на советских ГЭС.

Полномасштабный макет космического корабля «Восток» с третьей ступенью ракеты-носителя впервые выставили под куполом павильона в 1965 году. Почётным гостем экспозиции был Юрий Гагарин, который на таком же корабле 12 апреля 1961 года совершил первый полёт в космос. Павильон «Машиностроение» получил название «Космос» в 1967 году. Тогда же перед ним на площади Промышленности появился макет ракеты-носителя «Восток» массой 25 тонн — копия ракеты Гагарина. В самом павильоне начала работать экспозиция «Космос», где демонстрировались стенды на тему развития ракетной техники, модели искусственных спутников Земли, луноходов, системы жизнеобеспечения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля «Восток». В 1975 году установили состыкованные копии космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США).

Фото © Пресс-служба ВДНХ

В 1980-х годах под куполом появилось панно, представлявшее собой чёрно-белый фотопортрет Гагарина с белой голубкой в руках, он украшал павильон до 2010-х, пока его не демонтировали. Внешний вид здания также изменили. Так, на фасаде установили графическое панно с чёрно-белыми рисунками различных небесных тел и изображением космонавта.

В 2014–2015 годах в павильоне проходила выставка, посвящённая 90-летию отечественной автомобильной промышленности. Там представили 90 советских машин из музейных и частных коллекций. Кроме того, в павильоне разместили экспозицию «Механика чуда», которая демонстрировала объекты, созданные для церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 2016 году о планах открыть в павильоне центр «Космонавтика и авиация». В 2017 году начались масштабные реставрационные работы, которые провели в рекордные сроки и закончили в марте 2018 года. Специалисты нашли и привели в порядок части исторической отделки павильона, элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора. В основании купола обнаружили 26 гербов и эмблем.

В здании восстановили гипсовую лепнину, на скульптурах обновили смальтовую отделку, а также воссоздали люстру. В этом помогли архивные чертежи звезды, которая венчала Троицкую башню Кремля с 1935-го по 1937 год, а также чертежи и фотографии из архива ВДНХ. В 2021 году место под куполом снова украсил знаменитый фотопортрет Гагарина с белой голубкой в руках.

Центр «Космонавтика и авиация» открылся в павильоне 12 апреля 2018 года. Это один из крупнейших космических музеев страны, выставочное пространство которого занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров, а также самый большой объект Музейного города ВДНХ. В центре выставлены свыше 120 уникальных образцов космической и авиационной техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, более двух тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов об истории космических и авиационных достижений.

Кроме того, в сентябре 2022 года в центре появилась новая постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полёте», где можно увидеть свыше 90 макетов отечественных самолётов и мультимедийных объектов, в том числе биплан По-2, запущенный в производство в 1927 году, первый в мире пассажирский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолёт Ан-22, а также первый отечественный пассажирский реактивный самолёт Ту-104. Все желающие могут совершить интерактивный полёт над ВДНХ и изучить демонстрационную модель кабины российского лайнера МС-21.