В Москве благоустраивают пять переулков в районе Цветного бульвара

В Москве продолжается благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы выполнили уже более 70% работ.

В 2023 году в порядок привели два участка Цветного бульвара — возле станции метро и цирка Никулина. Теперь настала очередь пяти переулков в районе: Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главная задача, которая стоит перед специалистами, — сделать эти пространства удобными для пешеходов, при этом сохранив транзитную функцию.

На текущем этапе работ завершается обустройство кабельной канализации общей длиной 2,6 километра. В неё уберут воздушные провода, что улучшит визуальный облик пространства и обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также идёт ремонт существующей ливневой канализации.

Пешеходную зону по возможности расширят, даже несмотря на то, что увеличить тротуары в узких переулках с транзитным автомобильным движением довольно сложно. Планируется обновить 11,7 тысячи квадратных метров тротуарного покрытия и почти 18 тысяч квадратов асфальта на проезжей части, обустроить свыше 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочить автомобильные парковки и организовать 27 велопарковок.

Помимо того, в переулках установят более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками, а наземные пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Там же появятся удобные лавочки и шесть новых навигационных стел, чтобы горожанам было проще ориентироваться.

В порядок будет приведён и существующий газон. Кроме того, специалисты разобьют новый газон на общей площади 3,7 тысячи квадратов. А поздней осенью планируется дополнительно высадить свыше полутора тысяч кустарников и 20 деревьев.

В прошлом году благоустроили два участка Цветного бульвара — возле одноимённой станции метро и цирка Никулина. Специалисты заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки.