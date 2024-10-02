В Москве открыли семь поликлиник после реконструкции

В Москве после реконструкции открылись семь поликлиник. Мэр столицы Сергей Собянин посетил одну из них — головное здание городской поликлиники № 5, находящееся в центре Москвы.

«Сегодня открывается в разных районах Москвы сразу семь поликлиник. Здесь, в Даевом переулке в Красносельском районе, здание уже 40 лет как построено. С тех пор не реконструировалось, не ремонтировалось толком. По сути дела, это новое рождение этой клиники. Здесь всё новое: новые стены, новая планировка, новое оборудование. И в два раза увеличилась пропускная способность этой поликлиники, что, конечно, сделает медицину более доступной. Так что поздравляю всех с новосельем», — сказал Собянин.

Также после обновления свои двери для пациентов открыли филиал № 4 городской поликлиники № 109 (улица Шкулёва, дом 4, строение 7), филиал № 3 детской городской поликлиники № 122 (Амурская улица, дом 62а), филиал № 2 детской городской поликлиники № 99 (Староалексеевская улица, дом 18), филиал № 4 консультативно-диагностического центра № 2 (улица Касаткина, дом 7), филиал № 3 детской городской поликлиники № 94 (улица Демьяна Бедного, дом 18, корпус 1, строение 1) и головное здание детской городской поликлиники № 125 (Костромская улица, дом 14).

Собянин отметил, что реконструкция всех городских поликлиник будет завершена в течение следующего года. Все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту. Один из его принципов — больше врачей самых востребованных специальностей. В каждом филиале поликлиники приём ведут врачи восьми специализаций: врач общей практики или терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В головном учреждении дополнительно доступны аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, инфекционист и колопроктолог. Это позволяет сократить количество перемещений пациентов между филиалами поликлиник, так как наиболее востребованные врачи примут максимально близко к месту жительства.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Все московские поликлиники будут оснащены современным оборудованием, в том числе маммографами, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, оборудованием функциональной диагностики. Каждое головное подразделение дополнительно оснастят аппаратами МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), аппаратами УЗИ экспертного класса, аппаратами для тредмил-тестов (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографы, бодиплетизмографы) и эндоскопическим оборудованием. Благодаря этому пациенты смогут проходить самые распространённые обследования максимально близко к месту проживания.

Современные московские поликлиники являются цифровыми. Пациенты имеют доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. При этом объёмы доступной информации постепенно расширяются.

Новый стандарт предполагает удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений. Согласно основному принципу наиболее востребованные кабинеты находятся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов, там, где это возможно, расположат на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. То есть сделать кардиограмму и УЗИ можно будет рядом с кабинетом кардиолога. Врачи по кабинетам распределяются таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма более комфортным. Где это возможно, откроют буфеты для пациентов и персонала.

Врачам и медсёстрам в поликлиниках нового стандарта доступны комфортные комнаты отдыха, где можно перекусить, выпить чашку кофе и пообщаться друг с другом. В кабинетах врачей установят эргономичную мебель для комфортной работы: кресла, шкафы, столы и стулья. Сотрудникам поликлиник выдают удобную и стильную рабочую одежду и обувь.

Шестой принцип — искренний сервис. Регистратура работает по образцу ресепшена, пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они ответят на все возникающие вопросы, помогут найти нужный кабинет и вовремя попасть на приём к специалисту.