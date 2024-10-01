4 октября в Москве пройдёт «День Бренда 2024»
4 октября в Москве пройдёт «День Бренда 2024». Обложка © AdIndex
4 октября в Москве пройдёт бизнес-конференция «День Бренда 2024», мероприятие вновь соберёт топ-менеджеров и директоров индустрии рекламы и маркетинга.
Тема конференции в этом году — «День Бренда 2024: время нового маркетинга». Традиционный маркетинг, описанный в учебниках, хотя и остаётся базовым руководством для маркетологов, постепенно становится ограничивающим фактором, удлиняя путь бренда к потребителю. Маркетологи и бренды оказались в сложном многомерном пространстве, состоящем из огромного объёма данных, adtech- и martech-инструментов и новых моделей оценки результатов. Как выбрать оптимальный путь для укрепления рыночных позиций брендов и достижения лучших бизнес-результатов, на конференции обсудят более сотни экспертов рекламной индустрии. Среди них:
- Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»
- Владимир Бабков, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест»
- Александр Лебедев, директор по маркетингу ФСК
- Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group
- Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»
- Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group
- Елена Мелихова, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК
- Юлия Дубенская, директор по маркетингу Jacobs Douwe Egberts
- Вероника Северная, генеральный директор NMi Group
- Лариса Щипанова, руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК
- Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope
- Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»
- Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента «М.Видео»
- Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон»
- Алексей Филия, директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов «ГПМ Реклама»
- Мария Тричева, заместитель директора по маркетингу «Градиент»
- Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-Банк
- Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами «Яндекс Реклама»
- Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора VK
В 2024 году «День Бренда» расширяется как в контентной составляющей, так и в количестве приглашённых экспертов и спикеров. В рамках мероприятия запущен дополнительный формат эксклюзивного контента — «День Бренда Плюс», который будет доступен только в онлайн-версии конференции. Это позволит охватить больше актуальных тем для дискуссий, а также даст пользователям возможность в удобное время ознакомиться с контентом.
Организатором мероприятия выступает ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального рекламного альянса».