4 октября в Москве пройдёт «День Бренда 2024»

4 октября в Москве пройдёт бизнес-конференция «День Бренда 2024», мероприятие вновь соберёт топ-менеджеров и директоров индустрии рекламы и маркетинга.

Тема конференции в этом году — «День Бренда 2024: время нового маркетинга». Традиционный маркетинг, описанный в учебниках, хотя и остаётся базовым руководством для маркетологов, постепенно становится ограничивающим фактором, удлиняя путь бренда к потребителю. Маркетологи и бренды оказались в сложном многомерном пространстве, состоящем из огромного объёма данных, adtech- и martech-инструментов и новых моделей оценки результатов. Как выбрать оптимальный путь для укрепления рыночных позиций брендов и достижения лучших бизнес-результатов, на конференции обсудят более сотни экспертов рекламной индустрии. Среди них:

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»

Владимир Бабков, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест»

Александр Лебедев, директор по маркетингу ФСК

Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group

Елена Мелихова, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК

Юлия Дубенская, директор по маркетингу Jacobs Douwe Egberts

Вероника Северная, генеральный директор NMi Group

Лариса Щипанова, руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК

Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope

Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»

Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента «М.Видео»

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон»

Алексей Филия, директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов «ГПМ Реклама»

Мария Тричева, заместитель директора по маркетингу «Градиент»

Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-Банк

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами «Яндекс Реклама»

Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора VK

В 2024 году «День Бренда» расширяется как в контентной составляющей, так и в количестве приглашённых экспертов и спикеров. В рамках мероприятия запущен дополнительный формат эксклюзивного контента — «День Бренда Плюс», который будет доступен только в онлайн-версии конференции. Это позволит охватить больше актуальных тем для дискуссий, а также даст пользователям возможность в удобное время ознакомиться с контентом.