Смартфоны можно купить дешевле: в МТС стартовала уникальная акция До 8 тысяч рублей составит скидка для покупателей смартфонов HUAWEI в магазинах и в интернет-магазине МТС. Там появилось новое эксклюзивное предложение. 3 октября, 08:00 Появилась новая акция на смартфоны. Обложка © Пресс-служба МТС

Скидку дают на модели HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.

Коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов рассказал, что клиенты всё чаще предпочитают устройства HUAWEI. Например, в этом году интерес к смартфонам этой марки в розничной сети мобильного оператора оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году. Это и стало причиной появления акции.

Есть несколько способов принять участие в акции. Проще всего абонентам МТС. Для этого достаточно выбрать акционный смартфон, а затем добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. Если делать заказ онлайн, то скидку сделают автоматически. Если покупать офлайн в обычном магазине, то нужно сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Чтобы получить скидку, необязательно быть абонентом МТС. Она доступна всем. Абоненты других операторов просто должны выбрать абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

Стоит учесть, что срок проведения акции ограничен, она закончится в МТС 31 октября этого года. Акция распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. Когда срок действия абонемента или подписки закончится, плата по тарифному плану будет начисляться на стандартных условиях.

Авторы Валерия Мишина