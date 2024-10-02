С середины октября аренда квартир станет доступнее: что будет с ценами на съёмное жильё К октябрю закончился ажиотаж перед началом учебного года, но обстановка на рынке аренды всё равно складывается напряжённая. Цены заметно выросли. Арендаторы задаются вопросом, когда начнёт дешеветь съёмное жильё. 1 октября, 21:07 Экономисты рассказали, когда снизятся цены на аренду квартир. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости

На рынке долгосрочной аренды завершился самый активный сезон, который пришёлся на август. Несмотря на это, спрос на съёмную недвижимость сохраняется. Конечно, он уже ниже пиковых показателей второй половины лета, но всё равно остаётся достаточно высоким. Скорее всего, этот тренд сохранится и в октябре. Такой прогноз сделал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Одна из причин неугасающего интереса к долгосрочной аренде — изменение условий ипотечного кредитования. Сказались рост рыночных ставок, изменение критериев семейной и IT-ипотеки и отмена в июле программы господдержки для всех граждан. В результате многие люди, которые намеревались приобрести квартиру, вынуждены были изменить свои планы. Они отложили покупку и начали снимать жильё. Эта тенденция стала заметной в конце лета и продолжается сегодня.

— Повышенный интерес стимулирует рост медианных ставок. Самые дешёвые квартиры вымываются из экспозиции, положительно влияя на среднюю стоимость, — пояснил Роман Жуков.

Ещё один фактор, толкающий ставки вверх, — выход на рынок долгосрочной аренды квартир из современных проектов, то есть новостроек, купленных в период ипотечного бума. Такие дома постепенно вводят в эксплуатацию, и квартиры в них начинают сдаваться. Из-за того, что эти проекты более новые, а также предусматривают ремонт, обустройство мебелью и техникой, их цена выше, чем, например, у квартир в сталинках, хрущёвках, брежневках или проектах 2000-х и 2010-х годов.

Роман Жуков рассказал, что в городах-миллионниках медианная стоимость долгосрочной аренды в течение сентября стабильно росла. Так, ставка студий в среднем составила около 32 000 рублей (+4,5% за месяц), однокомнатных квартир — 35 000 рублей (+6,9% за месяц), двухкомнатных — 45 000 рублей (+3,6%), трёхкомнатных — 61 000 рублей (+3,1% за месяц).

Дальнейшие перспективы участники рынка недвижимости оценивают по-разному. В частности, есть мнение, что с середины октября ситуация с ценами на аренду начнёт немного меняться. Есть основания полагать, что квартиры станут доступнее.

Снизятся ли цены на аренду квартир с середины октября

По большому счёту сезон активности арендаторов постепенно заканчивается, поэтому ажиотаж начнёт спадать и цены будут восстанавливаться после стремительного роста. Такое мнение высказал эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— То есть квартиры, которые в сентябре стоили 60 тысяч, ближе к ноябрю будут стоить около 55, а зимой могут снизиться до 50. Но это если говорить про бюджетный и средний ценовой сегмент. В условно элитном жилье таких колебаний, как этим летом в сегментах подешевле, не было. Спрос и предложение там значительно более стабильны, — добавил он.

Алексей Кричевский считает, что пик ажиотажа уже пройден. Такой ситуации, когда на одну более-менее приличную квартиру арендаторов столько, что собственники могли чуть не проводить кастинг, уже не будет. По крайней мере до следующего августа-сентября.

— Но там может начать меняться ситуация с ключевой ставкой. При этом покупатели могут начать заходить на рынок, подкопив деньги на первый взнос на депозитах, — добавил Алексей Кричевский.

В свою очередь, Роман Жуков не видит предпосылок для резкого снижения медианных ставок. Дело в том, что, пока ипотека не подешевеет, кредиты будут недоступными для многих и будет немало людей, которые отложат покупку в пользу аренды жилья. Кроме того, «вчерашние» новостройки тоже продолжат выходить на рынок, обеспечивая более высокую медианную цену.

Несмотря на тот факт, что спрос превышает предложение, и в связи с чем в более выигрышном положении оказываются собственники, это не значит, что найти недорогое съёмное жильё нельзя. Более бюджетные варианты можно выбрать в отдалённых районах города, например на северо-востоке Москвы.

Так, по данным Романа Жукова, минимальная стоимость комфортной и полностью готовой к заселению съёмной студии в округе составляет 55 000 рублей. По этой цене можно арендовать квартиру в доме 2002 года постройки, расположенном в 10 минутах от метро «Бибирево».

Ставки однушек стартуют от 42 000 рублей. За эту стоимость, например, сдаётся квартира в доме старого жилого фонда в 20 минутах от станции «Ростокино». Минимальная цена двушки — 55 000 рублей. С таким бюджетом можно снять квартиру в здании 1982 года постройки. В 10 минутах расположена станция «Лианозово».

— Бюджет аренды трёхкомнатных квартир на северо-востоке начинается от 70 000 рублей. По такой стоимости в аренду сдаётся лот в старом жилом фонде в 15 минутах от метро «Свиблово» и «Отрадное», — рассказал Роман Жуков.

Также более низкие цены будут на квартиры за пределами МКАД и в ближнем Подмосковье.

Цены на аренду домов зависят от множества факторов, в том числе от предложения на рынке. Поэтому ожидать сильного снижения не стоит. Цены зафиксируются. Хорошие и ликвидные объекты уже выбраны, а на специфические лоты владельцы будут ожидать свою клиентуру, не опуская их в цене. Такой прогноз сделал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— В конце концов, можно дождаться декабря и отыграть всё на краткосрочной праздничной аренде. Особенно в крупных городах (сейчас у нас активно развивается внутренний туризм) и в сегменте ИЖС. Так что снижения цен на аренду я не ожидаю, — добавил он.

Авторы Нина Важдаева