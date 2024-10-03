От родины подальше: Куда побежали Максим Галкин и Андрей Макаревич из Израиля после ударов Ирана На фоне начавшейся войны с Ливаном и усиливающихся ответных атак Ирана звёздные иноагенты массово покидают Израиль, отменяя там все концерты. Где теперь могут осесть Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Михаил Шац*, Анатолий Белый* и остальные? 2 октября, 21:15 Максим Галкин* и Андрей Макаревич* отменяют концерты в Израиле. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Вадим Тараканов

После начала в 2022 году СВО некоторые российские звёзды, к тому же имевшие гражданство Израиля, подались на Землю обетованную. Они всячески прославляли новую родину, создавая в соцсетях позитивную картинку: мол, как прекрасно и тихо им тут живётся. Но риторика резко сменилась после начала боевых действий между Израилем и Ливаном, когда начались обстрелы и прилёты. И если до последнего момента звёздные беглецы ещё хоть как-то терпели напряжённую обстановку в Израиле, то новая атака со стороны Ирана повергла их в настоящую панику.

Поместятся ли Галкин* с Пугачёвой в американской квартире Орбакайте

Как только конфронтация между Израилем и арабскими странами усилилась, Максим Галкин* убрал из своих грядущих гастролей все израильские города. Их с Аллой Пугачёвой детям, Гарри и Лизе, нужно снова менять учебное заведение. Близнецы успели отучиться в элитной тель-авивской школе The King Solomon School сентябрь и с перерывами, скомканно прошлый год. А вот продолжить учёбу им придётся уже где-то в Майами или Нью-Йорке. И наверняка не сразу, а после улаживания бюрократических проблем. По информации Telegram-канала SHOT, семья Галкина* и Пугачёвой решила осесть в США у Кристины Орбакайте.

Вариант с Кипром отпал сам собой, этим летом выяснилось, что Алле Борисовне совсем не подходит местный климат — опухают ноги. Напомним, в 2017 году Галкин* с Пугачёвой купили на раннем этапе строительства в башне ОКО трёхуровневый пентхаус с обзором 360 градусов и бассейном. Это сейчас самый дорогой жилой комплекс Лимассола на первой линии моря. Стоимость недвижимости — около десяти миллионов долларов. Но здоровью не прикажешь. Вероятно, сдадут в аренду.

Где могут разместиться Максим Галкин*, Алла Пугачёва и Гарри с Лизой? Версий может быть две. Основная: респектабельная деревня Бэл-Харбор в Майами-Бич, где у Кристины Орбакайте и её мужа Михаила Земцова жилплощадь на 282 квадрата в небоскрёбе «Маджестик Тауэр» с собственной пляжной инфраструктурой на берегу Атлантического океана. Менее вероятная версия — остров Манхэттен, Нью-Йорк. Вся семья в разное время арендовала там примерно за 15 тысяч долларов в месяц апартаменты в престижном кондоминиуме Twenty Five Murray Street.

К слову, Никита Пресняков не помешает переезду бабушки с дедом-отчимом Галкиным*. Если верить американским базам данных, он снимает за три с половиной тысячи долларов студию в пригороде Лос-Анджелеса.













Чем занимается Макаревич* в Нью-Йорке

Ещё в августе Андрей Макаревич* давал концерты на три десятка человек в израильских питейных заведениях. На октябрь и декабрь были запланированы выступления в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде, но из-за последних событий они под угрозой срыва, если уже не отменены. Макаревич* очутился в Нью-Йорке, где уже проводит «винные вечера». Ранее в графике рокера не стояли гастроли по Штатам. Очевидно, ему экстренно пришлось прогнуться под изменчивый мир.

Нью-йоркские винные вечера — это не столько очередная попытка Макаревича* продать старые хиты в новой обёртке, сколько рекламная кампания вина собственного производства. Теперь музыкант выступает совместно с супругой, историком Бар-Иланского университета Эйнат Кляйн (на самом деле она журналистка Инна Калинина из Киева), в сопровождении приглашенного джаз-банда. Первый подобный вечер состоялся 26 сентября под вывеской Einat Winery («винодельня Эйнат» — перевод) в Бруклине. Судя по фотоотчёту, пришло менее сотни человек. Билеты стоили $110.

Винодельня супругов находится в израильском регионе Самария в зоне риска. В Израиле их вино продаётся через собственный интернет-сайт по цене около шести тысяч рублей за бутылку, в США будет распространяться через портал одного из бруклинских мультибрендовых винных магазинов. Все бутылки, выставленные на продажу, разлиты в 2019–2020 годах. То есть это запасы.

Если что-то пойдёт не так, Макаревичу* придётся худо. Российское авторское общество перестало перечислять исполнителю отчисления за использование его песен. Вряд ли удастся сдать по хорошей цене и элитное жильё в израильском городе Нетания. Ещё в 2015 году музыкант купил за 1,8 миллиона шекелей пятикомнатную квартиру в высотном жилом комплексе «Лагуна» на второй линии Средиземного моря.

Небольшой доход иноагенту всё ещё приносит звание народного артиста. Приличное количество денег может принести переписанная на родственников московская недвижимость. Но вопрос остаётся открытым: хватит ли на респектабельную жизнь в Нью-Йорке…









Кто ещё сворачивает концерты в Израиле

По сведениям Telegram-канала Shot, в Израиле отменяются осенние спектакли комика Михаила Шаца* и актёра Анатолия Белого*.

Ещё в августе Михаил Шац* писал переполненные оптимизмом посты: «Несмотря на тревожное ожидание иранской атаки, жизнь в Израиле продолжается» и давал концерты по иерусалимским пабам. При этом собственной недвижимости у комика на Земле обетованной нет, он снимал квартиру в Тель-Авиве. Но уже через пару недель Шац* стал похож на перекати-поле. Сначала оказался в Марбелье, скорее всего, навестил бывшую супругу Татьяну Лазареву*. В середине сентября был на «секретных» гастролях в Ташкенте, а к концу месяца объявился в США. В планах у него камерные концерты по барам Сиэтла, Киркланда, Лос-Анджелеса и Сан-Диего. На крайний случай в загашнике у Шаца* есть 33 миллиона рублей, вырученные за продажу квартиры в историческом особняке у Марсова поля в Петербурге. К слову, ранее Шац* пытался осесть на Бали, но не получил там разрешение на работу.

Михаил Шац* в Соединённых Штатах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailshats

Живший в Нетании актёр Анатолий Белый* ещё недавно храбрился и публиковал посты о том, что «Израиль выстоит, Израиль победит». Но к концу сентября спешно полетел в Черногорию под крыло галериста Михаила Гельмана*. Последний основал в пригороде Будвы арт-центр Dukley, через который поддерживает художников-русофобов. На днях там прошёл очередной слёт. Белый* прочитал со сцены некую литературно-музыкальную фантасмагорию. Скорее всего, актёр теперь будет держаться Гельмана*, ведь тот сейчас лоббирует долгосрочные визы Германии для всех иноагентов.

Анатолий Белый*. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

* Внесён в список иноагентов.

Почему бывшие российские звёзды хвалили Израиль, а теперь собираются его покинуть? 0 Потому что их никогда не интересовала судьба Израиля Они хотят пережить смутные времена подальше от Израиля Мне всё равно, как там живут беглые звёзды

Авторы Пётр Егоров