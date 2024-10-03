Пенсии нестандартно повысят: кого ждёт самая крупная прибавка Пенсионеры могут рассчитывать на более крупную прибавку, если учтут несколько нюансов. Какие есть способы максимально повысить пенсию, кого ждут самые крупные прибавки и как их получить? 2 октября, 21:07 Пенсионеры получат дополнительную прибавку. Обложка © ТАСС / Мария Дмитриенко

Кому сделают прибавку к пенсии и как её получить

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируется повысить на 7,3%. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Действующий закон о бюджете СФР предполагал повышение страховых пенсий в два этапа. Планировалось увеличить их на 4,5% с 1 февраля 2025 года, а потом на 2,2% с 1 апреля. При этом уже сейчас известны точные параметры ближайших прибавок к пенсии. Некоторые из них подразумевают принципиальные новшества, которых не было ранее.

Так, с 2016 года по настоящее время страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют. Все проведённые повышения учитываются и отражаются на лицевых счетах пенсионеров, но выплата пенсий в период, когда пенсионер работает, производится без учёта индексаций. После увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы, но без учёта недополученной пенсии.

— В связи с изменениями в Федеральном законе «О страховых пенсиях», вступающими в силу с 1 января 2025 года, Социальный фонд возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать. Согласно изменениям пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров. Сегодня это происходит в начале каждого года с учётом инфляции за предыдущий на основании постановления Правительства РФ, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Она отметила, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Однако механизм индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров имеет свои нюансы. Особенность утверждённого механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к её более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Вместе с тем размер индексации прибавляется к пенсии работающего пенсионера, исчисленной и выплачиваемой на 31 декабря 2024 года.

Пенсионерам сделают прибавку. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Екатерина Ноженко привела пример индексации пенсии работающего пенсионера. Так, пенсия составляет 17 400 рублей. С учётом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23 400 рублей. Это более высокий размер, сведения о котором содержатся на лицевом счёте пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17 400 рублей. Саму же пенсию в размере 17 400 рублей не будут индексировать до тех пор, пока пенсионер не прекратит работать. Когда пенсионер уволится или прекратит осуществлять индивидуальную трудовую деятельность, его пенсия в размере 17 400 рублей будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

— Это означает, что при индексации пенсии в размере 7,5% работающим пенсионерам проиндексируют пенсию в следующем порядке: к 17 400 рублям необходимо прибавить 7,5% от 23 400 рублей, что составляет 1755 рублей. Сумма пенсии работающего пенсионера после индексации составит 19 155 рублей. При таком же размере пенсии неработающему пенсионеру индексацию произведут в следующем порядке: к 23 400 рублям прибавят 7,5% — и размер пенсии неработающего пенсионера составит 25 155 рублей, — пояснила юрист.

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдёт автоматически. Самим гражданам не нужно подавать никаких заявлений и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все предусмотренные законодательством индексации автоматически.

— Для того чтобы индексация пенсии была произведена в максимальном размере, пенсионеру необходимо уволиться перед планируемой в 2025 году индексацией и дождаться принятия Социальным фондом решения об индексации. После принятия такого решения можно вновь трудоустраиваться или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Пенсия будет выплачиваться с учётом произведённой индексации и не уменьшится, — пояснила Екатерина Ноженко.

Юристы рассказали, как получить прибавку к пенсии. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С учётом изменения законодательства теперь для максимальной индексации пенсии необходимо уволиться один раз, в последующем индексация будет производиться так же, как и для работающих пенсионеров.

Как можно увеличить пенсию

Есть несколько способов получить дополнительную прибавку к пенсии. О них рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Например, можно получать пенсию на карту банка, где есть кешбэк и прочие бонусы. Это возможно сделать, если обратиться в Социальный фонд России и попросить перечислять пенсию на карту другого банка. Но СФР работает далеко не со всеми банками. Кроме того, перечисление пенсии может осуществляться только на карту «Мир». Подробности и список банков-партнёров можно узнать в территориальном отделении СФР. Также пенсию на карту другого банка можно переводить самостоятельно. Например, если какая-то финансовая организация даёт повышенные бонусы или кешбэк, то имеет смысл сразу после получения пенсии перевести её на карту другого банка и пользоваться ею при расчётах. Сделать это бесплатно можно через СБП.

Ещё один вариант получить прибавку — докупить пенсионные баллы. Это совершенно легальный способ. Взносы в СФР может платить не только работодатель, но и сам застрахованный. Чем больше сумма взносов, тем выше будет его пенсия. Поэтому, если вам не хватает небольшого количества пенсионных баллов, их можно докупить.

— В 2024 году минимально можно докупить 1,038 пенсионных балла, стоимость составит 50 798 рублей, а максимально — 8,302 балла за 406 391 рубль. Баллы можно оплатить одним платежом или разбить его на несколько месяцев, сделать это может каждый гражданин в любом отделении банка, — добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева