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3 октября, 09:10

Песков ответил на вопрос, может ли Россию возглавить участник СВО

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. Обложка © Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. Обложка © Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 3 октября, утвердительно ответил на вопрос, может ли участник специальной военной операции в перспективе возглавить государство.

«По Конституции — может. У нас в Конституции чётко прописано, кто может возглавить государство», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что Согласно Конституции, президент избирается на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Им может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков.

Александр Юнашев
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