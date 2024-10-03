Песков ответил на вопрос, может ли Россию возглавить участник СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 3 октября, утвердительно ответил на вопрос, может ли участник специальной военной операции в перспективе возглавить государство.

«По Конституции — может. У нас в Конституции чётко прописано, кто может возглавить государство», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что Согласно Конституции, президент избирается на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Им может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков.