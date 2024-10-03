Нефтяная компания вложила в развитие колледжей четверть миллиарда рублей Новые учебные классы и лаборатории для подготовки кадров в нефтяной отрасли откроются в российских колледжах. 3 октября, 12:52 Новые учебные классы появятся в колледжах. Обложка © Пресс-служба Газпром нефти

Крупные инвестиции в модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений сделала «Газпром нефть» — более четверти миллиарда рублей. Об этом заявил ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев.

В рамках программы «Лига колледжей» компания сотрудничает с 18 ведущими ссузами, в которых обучается около трёх тысяч студентов. География партнёрской сети охватывает крупнейшие регионы и промышленные города, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Оренбург, Томск, Мегион, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Сочи.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Больше половины ежегодного найма в компании сейчас составляют сотрудники до 35 лет, часть из которых приходит сразу после выпуска из учебного заведения.

— Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растёт, поэтому мы будем увеличивать количество партнёрских организаций, расширять спектр профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям, — рассказал Илья Дементьев.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

По его словам, компания также активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В частности, благодаря этому партнёрский колледж компании в Омске получил дополнительный грант от государства в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий.

Авторы Валерия Мишина