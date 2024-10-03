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3 октября, 13:59

В Екатеринбурге горит исправительная колония строгого режима

Пожар охватил одно из зданий исправительной колонии №10, расположенной на улице Монтёрской в Екатеринбурге. Весь район Вторчермет заволокло дымом, на месте работают экстренные службы. Других подробностей пока нет.

Пожар на территории колонии строгого режима (ИК-10) в Екатеринбурге. Видео © Life.ru

ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области — это мужская исправительная колония строгого режима для впервые отбывающих наказание. Лимит наполнения составляет 1202 места. В настоящее время в колонии содержится более 1000 осуждённых.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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