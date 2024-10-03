В Екатеринбурге горит исправительная колония строгого режима
Пожар охватил одно из зданий исправительной колонии №10, расположенной на улице Монтёрской в Екатеринбурге. Весь район Вторчермет заволокло дымом, на месте работают экстренные службы. Других подробностей пока нет.
Пожар на территории колонии строгого режима (ИК-10) в Екатеринбурге. Видео © Life.ru
ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области — это мужская исправительная колония строгого режима для впервые отбывающих наказание. Лимит наполнения составляет 1202 места. В настоящее время в колонии содержится более 1000 осуждённых.
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