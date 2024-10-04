Реанимация со второго раза увезла задыхавшегося Збруева, рассказала Life.ru его супруга
SHOT: Александра Збруева госпитализировали после повторного приступа
Александру Збруеву пришлось снова вызывать скорую. Со второго раза 86-летнего актёра госпитализировали, сообщила SHOT его супруга.
Около часа назад, по словам жены артиста, приехавшие медики назначили амбулаторное лечение, а сам Александр Викторович бодрился и говорил, что ему легче. Но позже приступы удушья продолжились и приехала уже реанимация. Было решено его всё-таки госпитализировать в Боткина.
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ТАСС / Михаил Джапаридзе