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4 октября, 08:55

Реанимация со второго раза увезла задыхавшегося Збруева, рассказала Life.ru его супруга

SHOT: Александра Збруева госпитализировали после повторного приступа

Александру Збруеву пришлось снова вызывать скорую. Со второго раза 86-летнего актёра госпитализировали, сообщила SHOT его супруга.

Около часа назад, по словам жены артиста, приехавшие медики назначили амбулаторное лечение, а сам Александр Викторович бодрился и говорил, что ему легче. Но позже приступы удушья продолжились и приехала уже реанимация. Было решено его всё-таки госпитализировать в Боткина.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Матвей Константинов
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