Реанимация со второго раза увезла задыхавшегося Збруева, рассказала Life.ru его супруга

Около часа назад, по словам жены артиста, приехавшие медики назначили амбулаторное лечение, а сам Александр Викторович бодрился и говорил, что ему легче. Но позже приступы удушья продолжились и приехала уже реанимация. Было решено его всё-таки госпитализировать в Боткина.