Дмитрию Харатьяну продали китайский кроссовер, находящийся в залоге
Дмитрию Харатьяну продали китайскую машину, находящуюся в залоге. Актёр обратился в суд. Как выяснил SHOT, 64-летний народный артист РФ Дмитрий Харатьян в декабре прошлого года купил китайский кроссовер LiXiang L9 у дилера ООО «НЕО Карс Бел». Чуть позже артист выяснил, что машина находится в залоге ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».
Харатьян обратился в суд с требованием прекратить залог, снять запрет на регистрационные действия и признать его добросовестным приобретателем. Такая новая модель сейчас стоит около ₽9 млн.
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ТАСС / Артем Геодакян