Дмитрию Харатьяну продали китайский кроссовер, находящийся в залоге

Дмитрию Харатьяну продали китайскую машину, находящуюся в залоге. Актёр обратился в суд. Как выяснил SHOT, 64-летний народный артист РФ Дмитрий Харатьян в декабре прошлого года купил китайский кроссовер LiXiang L9 у дилера ООО «НЕО Карс Бел». Чуть позже артист выяснил, что машина находится в залоге ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».