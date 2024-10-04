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4 октября, 09:32

Дмитрию Харатьяну продали китайский кроссовер, находящийся в залоге

Дмитрию Харатьяну продали китайскую машину, находящуюся в залоге. Актёр обратился в суд. Как выяснил SHOT, 64-летний народный артист РФ Дмитрий Харатьян в декабре прошлого года купил китайский кроссовер LiXiang L9 у дилера ООО «НЕО Карс Бел». Чуть позже артист выяснил, что машина находится в залоге ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».

Харатьян обратился в суд с требованием прекратить залог, снять запрет на регистрационные действия и признать его добросовестным приобретателем. Такая новая модель сейчас стоит около ₽9 млн.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Матвей Константинов
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