Юрист не одобрил список подарков ко Дню учителя, составленный нейросетью

Приближающийся праздник День учителя, который традиционно широко празднуют в России — предоставляет детям и родителям ещё один повод выразить педагогам благодарность и признательность за их труд. Дарить цветы и подарки или нет — вопрос дискуссионный, но обычно решается положительно стараниями родительского комитета или актива класса.

Какие подарки можно и нельзя дарить на День учителя

В Конституции закреплено право ребёнка на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование. То есть заставить родителей скинуться на подарок никто не может. Другое дело — когда вы сами хотите поучаствовать в поздравлении. Статья 575 ГК РФ («Запрещение дарения») ограничивает стоимость подарка, который можно подарить учителю — он не должен быть дороже трёх тысяч рублей. В законе обозначено, что «не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей… работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций…». То есть как раз наш случай.

Идеи подарков ко Дню учителя

Life.ru просил искусственный интеллект составить список подарков, которые можно преподнести на День учителя виновникам торжества. Нейросеть любезно предложила 6 вариантов:

Набор канцелярских принадлежностей премиум-класса: ручки, карандаши, маркеры, блокноты высокого качества. Это практичный и полезный подарок для учителя, считает ИИ. Книга по педагогике или методике преподавания. Это может быть новинка в этой сфере или классическое издание, которое поможет учителю в профессиональном развитии. Настольный набор с приятными мелочами: подставка для ручек, статуэтка, коврик для мыши. Такой набор сделает рабочее место учителя более уютным, полагает нейросеть. Сертификат на посещение курсов повышения квалификации или тренинга. Это ценный подарок, который поможет учителю улучшить свои навыки. Комплект для чаепития: красивый чайник, чашки, конфеты или печенье. Это создаст уютную атмосферу для отдыха и восстановления сил. Памятный сувенир с тематическим дизайном: ручка с гравировкой, кружка с фотографией класса, настенные часы с изображением школы. Такие вещи будут напоминать учителю о его учениках.

Оцениваем идеи подарков с юристом

За идеи подарков ставим искусственному интеллекту «пятёрку». Но как это соотносится с российским законодательством? На этот вопрос ответ Life.ru дал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Основной нормой, регулирующей взаимоотношения родителей и учителей, является ст. 575 ГК РФ. Она императивно запрещает дарение подарков работникам образовательных учреждений родственниками учеников. Исключения составляют обычные подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей. При этом следует отметить, что если дорогостоящий подарок захочет подарить своему педагогу взрослый выпускник, уже окончивший учебное заведением, в этом не будет никакого криминала. юрист Александр Хаминский.

Не все варианты подарков из списка пройдут заданный критерий. Наиболее подходящим выглядит пятый вариант — подарочные чашка и блюдце, денег хватит даже на неплохой чай.