Александр Мостовой угодил в больницу на экстренную операцию

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой экстренно прооперирован в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 56-летнего Мостового произошло обострение из-за камней в почках, его срочно госпитализировали и провели операцию. Сейчас экс-футболист восстанавливается.