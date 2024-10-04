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4 октября, 12:45

Александр Мостовой угодил в больницу на экстренную операцию

Экс-игрока сборной России Мостового экстренно прооперировали в Москве

Александри Мостовой. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Александри Мостовой. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой экстренно прооперирован в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 56-летнего Мостового произошло обострение из-за камней в почках, его срочно госпитализировали и провели операцию. Сейчас экс-футболист восстанавливается.

Александр Мостовой, которого в Испании прозвали Царь, выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Сельту», «Алавес», «Страсбур» и «Кан».

Никита Никонов
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