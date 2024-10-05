Певца Xolidayboy заподозрили в ЛГБТ*-пропаганде и финансировании ВСУ
«Ветераны России» попросили проверить певца Xolidayboy на пропаганду ЛГБТ*
Певец Xolidayboy (Иван Минаев). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xoxolidayboy
Общественники из организации «Ветераны России» заподозрили певца Xolidayboy (Ивана Минаева) в пропаганде ЛГБТ* и финансировании ВСУ. Они направили коллективное письмо сразу в три госструктуры: СК, МВД и Минюст.
«Творческий концепт у Xolidayboy достаточно очевиден. Подобные технологии массово применяются западным шоу-бизнесом для распространения в массах ЛГБТ*-нарратива», — приводит строчки из письма РИА Новости.
Общественники считают, что 24-летний певец не должен выступать в городах России пtред молодёжью, так как его концерты негативно влияют на подрастающее поколение. Также Xolidayboy подозревается в финансировании ВСУ. Организация попросила проверить источник его доходов и узнать, куда он тратит заработанные средства. Если у певца найдутся нарушения, его попросили причислить к иноагентам.
Напомним, в октябре прошлого года у музыканта начали отменять концерты по всей России из-за его проукраинских высказываний. Под отмену попало выступление тиктокера в Крыму, так как в соцсетях обнаружили признания в том, что «он украинец». Кроме того, исполнителя раскритиковала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, в результате чего продюсер Xolidayboy решила подать на неё в суд. В ноябре стало известно, что выступление музыканта отменили в Нижнем Новгороде за пару часов до начала.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ