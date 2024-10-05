Певца Xolidayboy заподозрили в ЛГБТ*-пропаганде и финансировании ВСУ

Общественники из организации «Ветераны России» заподозрили певца Xolidayboy (Ивана Минаева) в пропаганде ЛГБТ* и финансировании ВСУ. Они направили коллективное письмо сразу в три госструктуры: СК, МВД и Минюст.

Общественники считают, что 24-летний певец не должен выступать в городах России пtред молодёжью, так как его концерты негативно влияют на подрастающее поколение. Также Xolidayboy подозревается в финансировании ВСУ. Организация попросила проверить источник его доходов и узнать, куда он тратит заработанные средства. Если у певца найдутся нарушения, его попросили причислить к иноагентам.