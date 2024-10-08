Электробусы начали перевозить пассажиров ещё на трёх маршрутах в Москве

В Москве электробусы вышли ещё на три маршрута. Экологичный транспорт заменил автобусы на маршрутах С1, № 94 и 213 на юго-западе столицы.

Маршрут С1 проходит от Остафьевской улицы до улицы Адмирала Руднева, № 94 идёт до станции Бутово МЦД-2, а № 213 — до 4-го микрорайона Северного Бутова. Таким образом, в районах Северное и Южное Бутово электробусы уже на пяти маршрутах довозят горожан до станций метро, МЦД и важных социальных учреждений. Всего же в столице экологичный транспорт курсирует по более чем 150 маршрутам. Расширение сети проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Столица России — один из мировых лидеров по развитию электротранспорта. С 2018 года на дороги города выходит экологичная техника отечественного производства. Сегодня по улицам Москвы курсируют уже две тысячи электробусов.

Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. За счёт плавного хода и отсутствия шума поездки по городу становятся комфортнее. В салоне электробусов установлены зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны. Экологичные машины подходят всем пассажирам, так как они оснащены откидной аппарелью, кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительной площадкой для колясок и велосипедов.

С 2022 года город получает электробусы улучшенной комплектации, их отличает ряд преимуществ, например адаптивное освещение салона. Помимо того, передний указатель маршрута в новых электробусах на 18% больше и лучше заметен издали, а электроотопитель салона поддерживает оптимальную температуру, не влияя на окружающую среду. Также запас хода вырос с 40–50 до 80 километров.

Инновационный транспорт в Москве обслуживают на 11 площадках. Столица стала первым городом в РФ, где появились современные электробусные парки. Так, в ТиНАО в 2022 году открыли крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра». В 2023 году открылся второй парк — «Митино» — на северо-западе города. Благодаря этому экологичные машины начали движение в 20 районах Москвы и двух подмосковных городах. А в конце 2023 года заработал и третий парк — «Салтыковка» — в районе Новокосино на востоке города.