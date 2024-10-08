В Москве открыли ещё одну школу в соответствии с новым стандартом

В московском районе Раменки открылось обновлённое здание школы № 37. Данное учреждение стало одним из четырёх, которые модернизировали по новому стандарту в рамках программы «Моя школа». Работы продолжались с июля 2023-го по июль 2024 года.

Школа № 37 находится на Мичуринском проспекте. В корпусе образовательного учреждения, построенном в 1972 году, могут обучаться 550 учеников 7–11-х классов. Трёхэтажное здание с подвалом имеет площадь 6,5 тысячи квадратных метров.

В ходе модернизации специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания, поменяли инженерные коммуникации и оконные блоки, провели внутреннюю отделку помещений. В школе установили новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроили.

В соответствии с новым стандартом московских школ в здании появились:

15 универсальных и три специализированных кабинета;

три кабинета для изучения иностранных языков;

учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах;

лабораторный комплекс с прозрачными дверями, обеспечивающими дополнительное естественное освещение, безопасность и комфорт;

многофункциональное помещение с естественным освещением для проведения мероприятий, лекций и выставок;

современная медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы;

два спортивных и один обеденный зал.

Интерьеры выполнены в приглушённых тонах, а цветовые акценты сделаны на акустических панелях, элементах дизайна и яркой мебели.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Лабораторно-исследовательский комплекс, созданный на базе кабинетов информатики, стал гордостью школы. В нём учащиеся смогут познакомиться с современными информационными технологиями и заниматься исследовательскими проектами по 3D-моделированию, программированию и робототехнике.

Также школьникам доступно дополнительное образование. Заработали кружки и секции, в том числе по футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и хореографии. На пришкольной территории обустроили беговые дорожки, площадки (спортивную и для сдачи ГТО), зоны для тихого отдыха и общения.

37-я школа была открыта в 1963 году, всего в её состав входит девять зданий (три школьных и шесть дошкольных) на Мичуринском проспекте, улицах Винницкой и Столетова. Обучаются в образовательном учреждении около двух тысяч школьников и 887 дошкольников, а коллектив включает в себя 275 сотрудников, в их числе 94 учителя и 71 воспитатель. В начавшемся учебном году учреждение присоединилось к городскому проекту «Предпринимательский класс в московской школе». Помимо того, в школе реализуются городские проекты «Математическая вертикаль», «Математическая вертикаль плюс» и «Кадетский класс в московской школе».

В пилотный проект программы «Моя школа» также вошли учреждения № 281, № 1190, № 1514, где уже идут занятия. В следующем году планируется завершить обновление по новой программе ещё в 50 школах. В дальнейшем планируется модернизировать до ста школьных зданий ежегодно.

В новом учебном году в школы, колледжи и детсады Москвы пошло свыше 1,6 миллиона школьников, студентов и дошкольников. Более 100 тысяч из них — первоклассники. В большинстве районов столицы в детские дошкольные учреждения малышей принимают с двух лет и двух месяцев.

1 сентября свои двери для учащихся открыли 580 образовательных комплексов, колледжей и учреждений дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования и науки города. Более 30 зданий школ и детских садов открылись впервые.

Летом был проведён текущий ремонт более чем 2,1 тысячи зданий образовательных комплексов. Благоустроили территории 124 из них.