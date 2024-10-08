Актуальность и востребованность: Как и каким профессиям учат в московских колледжах

В Москве в колледжах на сегодня обучаются 275 тысяч студентов (из них почти 130 тысяч в городских). К 2030 году их количество вырастет до 420 тысяч. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и высших образовательных организациях у нас будет сопоставима. Что, в общем, необходимо для экономики на сегодняшний день», — отметил градоначальник во время открытия площадки практической подготовки для колледжей Москвы «Руднево», в котором также принял участие президент России Владимир Путин.

Собянин добавил, что до 2027 года планируется обновить две тысячи лабораторий и мастерских, сделать их современными. Также будет построено 400 тысяч квадратных метров кампусов, отремонтированы существующие площадки и созданы центры коллективного пользования.

В столице в настоящее время работают 178 колледжей (71 частный, 63 городских и 44 федеральных). Большинство специалистов готовят для ИТ-сферы (20,6 тысячи студентов), промышленности (20,1 тысячи), строительства и креативных индустрий (по 14,7 тысячи), транспорта (14,2 тысячи), здравоохранения (13,4 тысячи), по специальностям, связанным с гостеприимством (12,9 тысячи), образования и социальной сферы (9 тысяч), сфер права и безопасности (6,5 тысячи), торговой и финансовой отраслей (3,2 тысячи), культуры и искусства (1,5 тысячи), спорта (0,4 тысячи).

Выпускники московских колледжей быстро трудоустраиваются благодаря высокому качеству подготовки. Так, по итогам прошлого года работу нашли 93% выпускников. Около 80% учебного процесса занимает практика.

В образовательную программу колледжей было внедрено 400 стандартов в соответствии с нуждами предприятий. Кроме того, студенты проходят общеобразовательную подготовку по русскому языку, математике, истории, по которой, к слову, с нового года обучение идёт по новому учебнику. Также в каждом учреждении среднего профессионального образования есть советник по воспитанию.

В прошлом году заявки на поступление в колледжи подали 1,25 миллиона абитуриентов. В среднем конкурс составил три человека на место, а по некоторым специальностям и девять человек. В прошлом году в девятых классах запустили дополнительную программу профориентации и профтестирования. Благодаря этому выпускники смогли познакомиться с современными профессиями, которыми можно овладеть в столичных колледжах. Бесплатное профтестирование прошли свыше 60 тысяч школьников. Более 70% участников в итоге решили поступать в учреждения среднего профессионального образования. В текущем учебном году программу профориентации распространят и на восьмиклассников. Всего в ней примут участие порядка 100 тысяч столичных школьников. Про обучение в колледжах ребятам расскажут непосредственно учащиеся старших курсов в рамках направления наставничества «студент – школьник». Старшие поделятся с младшими своими историями успеха и помогут сделать верный выбор.

Большинство московских работодателей (75%) заинтересованы в специалистах со средним профессиональным образованием. В промышленности, транспорте, логистике, строительстве, торговле и сфере информационных технологий наблюдается рост спроса на выпускников колледжей.

В этом году для девятиклассников в городских колледжах появились дополнительные 16 тысяч бюджетных мест по востребованным специальностям, включая медицину, безопасность, финансы, информационные технологии, гостеприимство, креативные индустрии, промышленность, строительство и транспорт. Число поступивших достигло 45 тысяч человек, из них порядка 36 тысяч выпускников девятых классов учатся на бюджете. Увеличение числа мест для бесплатного обучения удовлетворяет спрос молодых людей на получение востребованных и перспективных специальностей, благодаря чему они уже в 18–19 лет могут начать профессиональную деятельность.

Согласно планам общее число студентов колледжей в Москве к 2030 году вырастет до 420 тысяч, а приём увеличится на 53%. Таким образом, каждый год в колледжи будут поступать свыше 150 тысяч человек. По программам среднего профессионального образования станут обучаться выпускники одиннадцатых классов и взрослые, желающие получить востребованную специальность.

Модернизация системы среднего профессионального образования столицы основана на двух базовых принципах:

Актуальность и востребованность — в разработке программ обучения принимают участие работодатели и профессиональные ассоциации. Практикоориентированность — студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса, а практические занятия составляют не менее 70% учебного процесса и проходят под руководством опытных наставников.

Уже второй год в столичных колледжах реализуют уникальную практику — проведение квалификационного экзамена в условиях реального производственного процесса. Те, кто проходит его успешно, могут одновременно получить и разряд, и предложение о трудоустройстве. В разработке содержания и критериев оценки выпускного демонстрационного экзамена участвуют работодатели, они же входят в состав экзаменационной комиссии. Всего студентов готовят по 170 специальностям.

К новому учебному году было обновлено 60% образовательных программ, по которым сейчас обучаются 43 тысячи студентов. Все образовательные программы приведут к новому стандарту к учебному году 2026/2027. Также планируется организовать систему адаптации программ под новые технологии и изменяющиеся потребности рынка труда. Это позволит выпускникам колледжей сразу приступить к полноценной работе.

Чтобы студенты могли быстрее войти в реальную жизнь, время обучения за счёт интенсивности сокращается с четырёх до трёх лет. В начавшемся учебном году количество трёхлетних программ обучения выросло на 70%, а начиная со следующего года все программы подготовки будут рассчитаны на два года для окончивших одиннадцать классов и на три — для девятиклассников.

Кроме того, у студентов есть возможность освоить не одну, а две или даже три профессии. Так, например, отучившийся по специальности «технология машиностроения» получает основную квалификацию «техник-технолог», а также возможность работать по профессиям «станочник широкого профиля», «наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», «контролёр станочных и слесарных работ». Минимальным стандартом уровня квалификации выпускников московских колледжей станет третий разряд, а по ряду специальностей — четвёртый. Прежде студенты получали не выше второго, из-за чего их приходилось доучивать. В связи с этим оплата их труда была невысокой.

С 2024 года педагоги и учащиеся 47 городских колледжей получили доступ к сервисам Московской электронной школы (МЭШ). Это обеспечило повышение качества обучения и сделало образовательный процесс доступнее и удобнее для всех. В 2026 году окончится доработка МЭШ для среднего профессионального образования, в том числе появятся специализированные формы контроля и аттестации, портфолио студента, электронная зачётная книжка, личные кабинеты студента и преподавателя, а также электронная библиотека материалов для педагогов.

Также в 2024–2025 годах в Москве откроют ещё две площадки практической подготовки колледжей помимо «Руднево»: «Юг» и «Печатники». На их образовательных мощностях будут обучать 20 тысяч студентов ежегодно. До конца текущего года планируется обновить и организовать порядка 650 учебных лабораторий и мастерских. В 2025-м будет обновлено уже 1450 мастерских, а в 2026–2027 годах — 600 мастерских. Это даст возможность проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне, применяя такое же оборудование, как на московских предприятиях.

Более 60 тысяч студентов смогут обучаться в семи инновационных образовательных кампусах на общей площади почти 400 тысяч квадратов. Здания возведут по современным технологиям с учётом лучших мировых практик.