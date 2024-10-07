Жители центра Москвы безуспешно борются с гей-клубом

Москвичи пожаловались на гей-клуб в центре столицы. Жители Пресненского района уверяют, что полиция бездействует, несмотря на написанные заявления. В беседе с SHOT шокированные жильцы домов на Большой Грузинской рассказали, что в расположенном там же клубе «Три обезьяны» регулярно происходят всякие непотребства: по сцене скачут полуголые мужчины, переодетые в женщин, а парни-посетители свободно целуются друг с другом и совершают другие действия, присущие ЛГБТ*.