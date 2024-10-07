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7 октября, 05:36

Жители центра Москвы безуспешно борются с гей-клубом

Москвичи пожаловались на бездействие полиции из-за гей-клуба в самом центре

Москвичи пожаловались на гей-клуб в центре столицы. Жители Пресненского района уверяют, что полиция бездействует, несмотря на написанные заявления. В беседе с SHOT шокированные жильцы домов на Большой Грузинской рассказали, что в расположенном там же клубе «Три обезьяны» регулярно происходят всякие непотребства: по сцене скачут полуголые мужчины, переодетые в женщин, а парни-посетители свободно целуются друг с другом и совершают другие действия, присущие ЛГБТ*.

Посетители гей-клуба, с которым безуспешно борятся жители Москвы. Коллаж © SHOT

Посетители гей-клуба, с которым безуспешно борятся жители Москвы. Коллаж © SHOT

Людей возмущает, что, несмотря на закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансвеститы открыто шутят со сцены про ВДВшников и обсуждают СВО. Кроме того, местные уверяют, что писали заявления в полицию. По их словам, сотрудники вежливо обещают принять меры, после чего бездействуют.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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