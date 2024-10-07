Кашпировский отдыхает: Тысячи людей пытаются вылечить все болезни на встречах целителя Коновалова
SHOT: Целитель Коновалов «лечит» адептов дыханием на воду и «энергией сферы»
В России набирает популярность новый маг и чародей, собирающий стадионы и готовый избавить от всех болезней с помощью своих фото и волшебной воды. Это Сергей Коновалов. SHOT решил отправиться на сеанс целителя и узнать его секреты.
Выступления Сергея Коновалова. Видео © SHOT
Сеансы излечения от всех болезней — проблем со слухом, зрением, потенцией — 70-летний Сергей Сергеевич по классике называет «творческими встречами». Кумир пенсионеров разработал собственное «информационно-энергетическое» учение. Валяться на полу, как у Кашпировского, не нужно, главное — прикладывать к себе буклеты с фоточками Коновалова и дышать на воду. Таким образом некая сфера влияет на организм и можно даже почувствовать «пульсирование яичек и системы матки». Сфера, по словам Коновалова, это Бог, а он — скромный проводник. Собственно, всё — другого лечения, судя по всему, не предполагается.
Такой незатейливой идеей Коновалов собирает целые стадионы в пять тысяч человек. Сам вводит в транс, сам играет на рояле, сам рекламирует свои книги. Тысячи людей в зале, как зомбированные, «впитывают энергию сферы», «формируют программу пирамиды», «входят в бездну тоннеля и свершают невидимый прыжок своего сознания».