Промышленный майнинг: антироссийские санкции обернулись бумерангом Россия может потеснить США с первого места в майнинге и международных платежах в криптовалюте. Это всерьёз обеспокоило западные страны. SWIFT объявила о намерении запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. 7 октября, 11:50 Владелец крупнейшего в России оператора дата-центров Игорь Рунец. Обложка © Любовь Меер

Ведущее информационное агентство США в области финансов Bloomberg опубликовало статью, посвящённую российскому майнингу. В материале издание акцентирует внимание на успехах российской отрасли промышленного майнинга.

Статью тут же начали цитировать СМИ в разных странах мира. Среди них — США, Великобритания, Испания, Эмираты, Индонезия, Сербия, Египет, Вьетнам и другие. Более полусотни перепечаток и ссылок на первоисточник свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности коллективного Запада ускоренными темпами роста майнинга в России.

— Теперь, спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляет Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зелёный свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около $3,5 млрд, — говорится в материале Bloomberg.

Это может помочь России облегчить проблемы с платежами и обойти санкции, комментирует американскому агентству ситуацию Лорен Лин, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших майнинговых компаний США Luxor Technologies: «Действия России нарушают глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и возможности в отношении международных финансов, использования энергии и влияния на глобальную динамику майнинга».

Российские эксперты считают, что тревога Запада объяснима. Промышленный майнинг в Америке начал развиваться значительно раньше, чем в РФ. Минувшее десятилетие Запад был бесспорным лидером в области добычи криптовалюты и блокчейн-технологий, пока сам не сподвиг Россию вступить в борьбу за лидерство.

Это стратегическая отрасль, в которой Соединённые Штаты не могут даже представить себе утрату своего лидерства, отмечает владелец и генеральный директор самого крупного в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец.

— Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией. Это значит, что Россия обозначила свои позиции в цифровой экономике будущего. Это видят наши партнёры с Ближнего Востока и Азии. Они очень активно рассматривают взаимодействие с Россией в этой отрасли, потому что позиции России уникальны. Россия, наверное, единственная страна из стран Глобального Юга, которая обладает ключевым преимуществом — профицитом электроэнергетики, а значит, возможностью стать крупнейшим мировым центром цифровой экономики и блокчейн-технологий, — подчеркнул Рунец.

Авторы Валерия Мишина