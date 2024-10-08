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8 октября, 07:05

Прокуратура Москвы вмешалась в ситуацию с отказом принимать ребёнка в 10-й класс

Родители школьников пожаловались, что их детей руководство школы отказалось зачислить в десятый класс. В дело вмешалась московская прокуратура, потребовавшая принять меры для обеспечения и соблюдения прав несовершеннолетних. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ ведомства на жалобу одного из родителей.

Обращение поступило от отца одного из учеников, которого руководство столичной школы не приняло в 10-й класс из-за плохого результата ОГЭ, проблем с поведением и наличия долгов по учёбе за 8-й и 9-й классы. Надзорное ведомство подчеркнуло, что образовательное учреждение таким образом нарушает федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где сказано о праве человека на получение среднего общего образования. Прокуратура потребовала исправить ситуацию.

Отец ученика в июне получил уведомление от педсовета, где говорилось, что его сына не берут в 10-й класс из-за плохой успеваемости. Родитель утверждает, что его ребёнок получил «хорошо» за экзамены по русскому и английскому и «отлично» за математику и географию.

В школах Москвы решили вопрос с зачислением учеников в 10-й класс
В школах Москвы решили вопрос с зачислением учеников в 10-й класс

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, какие изменения собираются внести в ЕГЭ и ОГЭ в дальнейшем. К примеру, в экзамен по литературе хотят включить устную часть в дополнении к письменным заданиям. Эксперты считают, что так проверяющие смогут оценить навыки выразительного чтения и риторики у школьников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Владимир Озеров
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