Кишечная палочка и с чем её едят: Почему опасность бактерии обычно преувеличивают Время от времени в СМИ вспыхивает тема грязных пищевых продуктов, в которых находят кишечную палочку. Общественность будоражат страшными случаями и пугают тяжёлыми последствиями. Life.ru разбирался, так ли на самом деле опасна эта бактерия, как о ней пишут. 10 октября, 10:00 Кишечная палочка живёт в организме абсолютно любого здорового человека в нижней части кишечника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Marca

Штампы о штаммах

О кишечной палочке сегодня известно, что это опасная бактерия, с которой нужно бороться. В СМИ регулярно мелькают материалы, как там и тут находят её в продуктах, помещениях магазинов, кафе и ресторанов, на детских площадках, в реках и озёрах.

В каждом случае представители надзорных органов рапортуют о закрытиях учреждений, наложениях штрафов, запрещают купаться в водоёмах и посещать заведения.

В то же время специалисты говорят, что Escherichia coli (E.coli) — так палочка называется официально — при желании можно найти где угодно. При этом опасна она далеко не всегда — существует гораздо больше безвредных штаммов (т.е. видов. — Прим. Life.ru) бактерий, чем опасных, а у многих людей даже опасные не всегда вызывают заболевание.

Что такое кишечная палочка и где она обитает

— E.coli — палочковидная анаэробная (то есть живущая без кислорода) бактерия, которая живёт в организме абсолютно любого здорового человека в нижней части кишечника. Потому её и называют кишечной палочкой, — рассказывает Life.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Килипко. — Она относится к условно патогенным бактериям. Это значит, что для развития вызываемых ею болезней нужны определённые условия.

Escherichia coli (E.coli) — так палочка называется официально — при желании можно найти где угодно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Siyanight

Впервые в организм человека кишечная палочка попадает извне в течение примерно 40 часов после рождения от контакта малыша с окружающими и с предметами обихода — например, полотенцами, пелёнками, одеждой. Кроме того, она заносится с едой. В итоге попавшая в кишечник бактерия приживается в нём и навсегда становится частью микрофлоры, выполняя в организме целый ряд важных функций.

Чем полезна кишечная палочка для человека

Попав в кишечник, Escherichia coli прилипает к его слизистой оболочке и активно помогает переваривать пищу, а также участвует в синтезе витамина К и витаминов группы B. Они помогают организму усваивать железо и кальций, поддерживают здоровье сосудов и нормальную свёртываемость крови, регулируют обмен жирных и желчных кислот, холестерина и билирубина.

Палочка является обязательной частью иммунитета человека. Во-первых, в процессе своей жизнедеятельности бактерия в числе прочих создаёт в кишечнике кислотно-щелочной баланс, неблагоприятный для конкурентов. Во-вторых, она успешно отнимает у разных патогенных микробов питательные вещества, из-за чего последние плохо размножаются. В-третьих, палочка меняет химию их испражнений на менее токсичную для организма хозяина.

Если у человека по каким-то причинам появляется недостаток E.coli, это грозит дисбиозом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Именно поэтому некоторые штаммы E.coli (например, Escherichia coli Nissle 1917) используются в медицине в качестве пробиотика для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Ими (а также другими дружественными бактериями) врачи заново заселяют пострадавшую от болезни или употребления мощных лекарств флору кишечника.

Если у человека по каким-то причинам появляется недостаток E.coli, это грозит дисбиозом, который проявляется в виде метеоризма, диареи или запоров. Кроме них могут появиться чувство распирания живота после приёма пищи, мигрирующие в нём неопределённые боли, изжога и отрыжка.

Откуда берётся кишечная палочка

В природу кишечная палочка попадает из животных и человека вместе с фекалиями. Мелкие, зачастую практически невидимые частички экскрементов с находящимися на них штаммами бактерии во внешнем мире находятся в количествах гораздо больших, чем принято думать. Весь богатый животный мир планеты — люди, дикие звери, домашние питомцы, мыши, крысы, коты, собаки и миллионы птиц — распространяет палочку практически повсюду.

Снаружи она может оставаться живой долгое время — достаточное для того, чтобы найти себе нового хозяина. Идеальной средой для жизни бактерии вне организма является молоко. Именно поэтому свежесть молочных продуктов нужно тщательно проверять. Кроме того, ей вполне подходит вода, в которой есть какая-то питательная органика, — E.coli можно легко найти в любой влажной среде, особенно на растениях.

Почему люди заболевают кишечной палочкой

Для человека проблема заключается в том, что в природе бактерия мутирует, постоянно появляются новые штаммы — иногда патогенные, ведущие себя в организме уже не как друзья, а как захватчики. Они-то и вызывают инфекционные заболевания. Хотя, если верить учёным, в большинстве случаев неопасные.

— В наш организм ежедневно попадают миллионы патогенных бактерий и вирусов потому, что окружающая среда ими крайне богата. Степень ответа иммунной системы и определяет тот момент, разовьётся болезнь у человека или нет, — говорит гастроэнтеролог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

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По мнению специалиста, возникновение болезни и её тяжёлое течение определяются суммой ряда обстоятельств, сложившихся при заражении. Организм совершенно здорового человека с большой долей вероятности справится с опасным штаммом до того, как тот успеет размножиться до количества, которое запустит болезнь.

Кроме того, на начало болезни влияет и количество попавших в кишечник бактерий.

— Условно, если человек ест клубнику прямо с грядки, то одна-две заражённые палочкой ягоды никак не повлияют на состояние. А вот если их будет килограмм — тут уже возможны варианты, — говорит Екатерина Килипко. — Здесь играет роль состояние здоровья едока.

Вероятность развития болезни увеличивается, например, при хронических болезнях желудка. Желудок — это первый барьер на пути бактерии в кишечник. В вырабатываемой им соляной кислоте выживает не очень много заразы. Однако если его кислотность снижена, то её шансы попасть дальше резко возрастают.

Прошедшие желудок бактерии сталкиваются со следующим этапом — микрофлорой кишечника. Если она в порядке, там тоже будет царить неблагоприятная для чужаков среда — непривычный pH и недостаток еды, которую уже давно поделили между собой «коренные жители». Поэтому здоровая микрофлора — залог сильного иммунитета и отличного здоровья.

Согласно данным недавних медицинских исследований, дисбаланс в этой среде возникает по многим причинам, но частая из них — стрессы. Тревожные и депрессивные люди болеют чаще. В зоне риска также люди, перенёсшие другие серьёзные заболевания, которые привели к ослаблению иммунитета.

Кроме того, на восприимчивость к патогенным штаммам влияет даже смена климата и рациона питания. Во всех этих случаях живущие в организме опасные палочки, активность которых до этого подавлялась иммунитетом, получают возможность бурно размножаться, чем сразу и пользуются. В итоге носитель валится в койку.

Как избежать инфекции

На вопрос, как избежать неприятностей с кишечной палочкой, ответ специалистов-медиков очень прост: ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать меры личной гигиены, чаще мыть руки, следить за свежестью продуктов в холодильнике, отказываться от приёма пищи в местах общепита, если она вызывает подозрения, и не бежать за модными диетами и схемами питания, которые рекламируют в Интернете разные инфлюенсеры и блогеры.

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— Лет 15 назад случилась неприятная история в Германии. В Европе есть мода употреблять в пищу немытые, так называемые экопродукты. Считается, что они чистые априори, — рассказывает Ирина Бережная. — И вот люди, ведущие здоровый образ жизни, ели какой-то салатик, выращенный на одной из новомодных экоферм, в большом количестве появившихся тогда. А после этого случилась вспышка острой кишечной инфекции. В итоге оказалось, что грядки, на которых выращивали ингредиенты, фермеры просто поливали фекалиями из своего туалета.

Отвечая на вопрос, насколько опасна кишечная палочка среди прочих напастей, подстерегающих любителей полакомиться немытыми овощами или мясом неясного происхождения, медики говорят, что патогенности Escherichia coli далеко до многих возбудителей кишечных инфекций. Намного опаснее те же холера, брюшной тиф, ботулизм или дизентерия. А кроме них серьёзную опасность могут представлять также удобрения и пестициды, применяемые при выращивании растительной пищи, — они, например, могут остаться на плодах после уборки урожая. Даже на первый взгляд кристально чистая родниковая вода может содержать соли тяжёлых металлов.

По данным научного медицинского журнала «Инфекционные болезни» под редакцией члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Александра Горелова, эшерихиоз (заболевание, вызываемое кишечной палочкой) — это повсеместно распространённое явление. Как отмечают в работе российские исследователи, в России с 2009-го по 2012 год регистрировалось более 15 тысяч случаев заболевания на 100 тысяч человек. Однако ни одного смертельного случая при этом не зафиксировано.

С одной стороны, это говорит об уровне отечественной медицины. С другой — по мнению авторов работы, чаще эшерихиозы протекают быстро и достаточно легко, заканчиваясь полным выздоровлением. В большинстве случаев организм сам успешно борется с инфекцией, и в это время ему достаточно помогать, просто восполняя дефицит жидкости с помощью солевых растворов.

Авторы Евгений Кузнецов