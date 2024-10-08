Битва мракобесов: Скуф, бросивший вызов самому Кашпировскому, исцеляет полные залы с помощью своих фото Бывший военврач Сергей Коновалов собирает стадионы и обещает помочь в излечении от всех болезней своими фото, волшебной водой и рекламными буклетами. Общественники просят Генпрокуратуру проверить сеансы и остановить его деятельность. Сколько зарабатывает модный чародей? 8 октября, 16:36 Чародей Сергей Коновалов обещает излечить фактически от любых болезней. Обложка © Freepik, © spiral-ssk.ru

— Дорогие мужчины, пульсирует артериальная система яичек, предстательной железы. Пульсирует. Милые женщины, артериальная система матки. Пульсирует. Вы чувствуете? Берём сосудики. Все, кто стоит, это очень важно. Делайте именно так, как я прошу. Делайте вдох. Впитывайте то, что говорит доктор, смотрите на экран. Идёт энергетическое действие, боль уходит ещё до прихода врача. Во втором сборнике программа профилактики старения. Вы знаете, сколько университетов, особенно западных, запросили у нас эти сборники? — сеанс новомодного целителя Сергея Коновалова в самом разгаре. В зале нет свободных мест, публика — в основном домохозяйки и пенсионеры — впитывают каждое слово магистра и послушно повторяют всё за ним.

Чем занимается Сергей Коновалов

70-летний бывший военный врач-терапевт Сергей Сергеевич Коновалов проводит встречи с людьми, желающими исцелиться от самых разных недугов. Диапазон его возможностей широк — от проблем со слухом, зрением, потенцией до реального омоложения организма. На его сеансы приходят тысячи людей. Разумеется, небесплатно.

— Он только организует ваш организм, вы сами себя лечите. То, что он говорит, лечит не он, а вся система его, — после сеанса восторженно делится впечатлениями с телеграм-каналом SHOT одна из адептов Коновалова.

Как выяснил SHOT, на сегодняшний день чародей сформировал огромный пул многолетних почитателей, кто оздоравливается под руководством бывшего врача уже около 30 лет. Людей не останавливают ни увещевания родных и близких, ни необходимость в классическом лечении и даже в операциях, ведь болезни никуда не деваются после всех сеансов экстрасенса.

Среди «пациентов» в основном одинокие пенсионеры, которые едут к лекарю с разных городов страны. Поклонники верят: на его сеансах можно вернуть зрение, молодость кожи, восстановить потенцию и подлечить внутренние органы. Адепты считают, что такие люди, как Сергей Сергеевич, рождаются раз в сто лет, поэтому не жалеют ни денег, ни сил и заранее раскупают билеты. Причём по совету сотрудников экстрасенса берут сразу несколько сеансов потому, что одного для излечения якобы мало.

Какой силой обладает экстрасенс Коновалов

Сергей Коновалов утверждает, что он академик и доктор медицинских наук. Фото © Telegram / SHOT

Судя по тому, что Коновалов сам пишет о себе на сайте, он познал многие тайны Вселенной. «Доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, член президиума МАНЭБ, директор Института информационной медицины МАНЭБ» с 1990 года активно продвигает учение об информационно-энергетических полях, согласно которому человек выделяет во внешнюю среду энергию, взаимодействующую с «энергетическим полем Земли».

Агенты SHOT побывали на одной из встреч Коновалова в Москве и были впечатлены его программой. В отличие от большинства коллег экстрасенс лично играл на рояле, рассказывал собравшимся о таинственной сфере, проводником коей он является, — силе, погрузившись в которую можно почувствовать «пульсирование яичек и системы матки».

После каждого занятия пациенты заполняют анкеты и оставляют записки для доктора. Поэтому на своих выступлениях Коновалов охотно делится статистикой: мол, у 30% посетителей уходит седина, у 50% происходит омоложение. Кажется, «доктору» Коновалову пациенты верят охотно — только в одной Москве на встречу с целителем не пожалели денег уже около пяти тысяч человек.

Сколько зарабатывает Коновалов

«Погрузиться в спираль», понять «информационно-энергетическое» учение, «впитать энергию сферы», «сформировать программу пирамиды», «войти в бездну тоннеля и совершить невидимый прыжок своего сознания» на встрече с целителем стоит от трёх с половиной до десяти тысяч рублей.

Видео © Telegram / SHOT

Интересно, что билеты на сеансы чародея продаются не онлайн, а строго через офис фирмы «Гармония», согласно ЕГРЮЛ работающей в сфере «деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений».

Здесь сотрудники подбирают места в зале в зависимости от заболевания, с которым требуется помощь на сеансе у экстрасенса. Например, если болит правое ухо, нужно сидеть в левой части помещения — чтобы оно было направлено на выступающего.

Параллельно клиентам дополнительно продают «лечебный буклет» с фотографиями «доктора» за 200 рублей и его книги, чтобы подготовиться к сеансу. Каждая из них стоит около тысячи. И фото, и чтиво, кстати, во время сеанса нужно прикладывать к голове, чтобы выздоровление от болезней было эффективным.

По данным SHOT, таким образом за пять дней сеансов в Москве Сергей Коновалов заработал около 20 миллионов. При этом заработок, возможно, делится на белый и серый. То, что оформляется официально, проходит через счета «Гармонии». Наличные деньги могут идти «мимо кассы».

Поклонники Сергея Коновалова верят, что на его сеансах можно вернуть зрение, молодость кожи, восстановить потенцию и подлечить внутренние органы. Видео © Telegram / SHOT

Почему Кашпировскому не нравится Коновалов

Как-то в околомагической тусовке промелькнули слухи, что Сергей Коновалов якобы называл себя последователем Кашпировского. И как оказывается, у двух экстрасенсов действительно много общего. Оба выходцы с Украины. Кашпировский из-под Хмельницкого, Коновалов — из Прилук, города в Черниговской области. Оба врачи, оба, судя по свидетельствам участников сеансов, используют примерно те же методы воздействия на публику (разве что на сеансах Коновалова пока вроде бы никто не падает без чувств).

Каждый имеет многолетнюю внушительную армию поклонников. Они даже, как показывают последние перемещения экстрасенсов, гастролируют по одним и тем же маршрутам. Немудрено, что Кашпировский после последнего сеанса конкурента знатно разнервничался.

Анатолий Кашпировский. Фото © ТАСС / А.Гордиевич

Складывается впечатление, что заслуженный экстрасенс СССР считает Коновалова шарлатаном. Как выяснил SHOT, возможно, возрастного медиума задело то, что Коновалов называет себя последователем его методов, которые являются «официально запатентованной уникальной и невоспроизводимой авторской методикой», а также торговой маркой.

— Гражданин Коновалов, представляясь носителем данной авторской методики, является самым омерзительным плагиатором и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства, — заявил телеграм-каналу официальный представитель Кашпировского Юрий Мамаев.

Он призвал всех, кто приходил за помощью к Сергею Коновалову, остановиться, чтобы снять с себя «дистанционную психологическую программу привязки к болезни и скорой смерти», которую якобы наложил экстрасенс на тех, кто нарушил «космический мировой закон». Похоже, что для этого нужно снова покупать билеты на ближайшие встречи с Анатолием Кашпировским.

Что думают о сеансах Коновалова общественники

Представители правозащитного центра «Сорок сороков» уже направили генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с просьбой проверить сеансы Сергея Коновалова на наличие признаков секты, а его деятельность — на предмет мошенничества. В ближайшее время следователи могут также заняться изучением схем доходов магической конторы.

Но это уже не первый случай гонений на адепта вселенских тайных знаний. Ещё в 2010 году депутат Госдумы Евгений Марченко направлял запрос на тот момент губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой запретить деятельность целителя Коновалова, выступавшего в Северной столице. Депутат заявлял, что маг наносит гражданам «не только материальный, но и психический» вред.

В 2019 году в эфире одного из центральных телеканалов вышла большая программа, посвящённая деятельности Коновалова. Её авторы утверждали, что целитель призывает своих прихожан отказаться от официальной медицины и лекарств, а приглашённые эксперты указывали, что после сеансов Коновалова у некоторых пациентов якобы развивались проблемы с психикой. Впрочем, никакого эффекта на деятельность экстрасенса это не произвело. Маг до сих пор продолжает выступать на крупнейших российских площадках.

Авторы Евгений Кузнецов