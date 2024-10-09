Китайский гороскоп: В года каких животных рождаются самые удачливые люди Узнайте, в год каких животных рождаются самые удачливые люди! Life.ru делится секретами восточного календаря и рассказывает, кому звёзды благоволят больше всех. 9 октября, 06:00 Восточный гороскоп: какие знаки зодиака самые успешные. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Восточный календарь — это не просто перечень знаков, а целая система предсказаний, которая формирует ожидания людей о своей удаче и судьбе. Некоторые знаки китайского гороскопа считаются особенно везучими, и это влияние прослеживается в каждом аспекте жизни рождённых под ними. Давайте рассмотрим четыре китайских знака зодиака, которые наделены природной удачей.

Год Дракона по китайскому календарю: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Год какого животного приносит удачу с рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Люди, появившиеся на свет в год Дракона, с самого рождения наделены удачей и способностью к великим достижениям. Это мифическое существо — символ силы и величия. В китайской культуре именно Дракон считается воплощением везения и процветания. Такие личности часто добиваются успеха благодаря уверенности и харизме. Дети, рождённые в год Дракона, окружены особым вниманием и уважением, что способствует их успешной карьере и личной жизни. Стоит отметить, что особенно удачливыми считаются годы, когда правит элемент Металла — он приносит людям максимальный успех.

Год Тигра по китайскому календарю: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Самые удачливые знаки китайского календаря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Рождённые в год Тигра известны своим бесстрашием и независимостью. Они не боятся рисковать, а судьба часто вознаграждает их за это. Тигры сильны духом и готовы к любым испытаниям. Эти люди обладают способностью быстро принимать решения и всегда добиваются того, чего хотят. Удача любит смелых — и Тигры тому доказательство. Особенно успешны годы, когда стихия года Тигра совпадает с их личной энергетикой, например годы Огня или Воды.

Год Обезьяны по китайскому календарю: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Восточный гороскоп: знаки, которые притягивают удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Люди, рождённые под знаком Обезьяны, считаются одними из самых удачливых благодаря своей природной хитрости и интеллекту. Они легко приспосабливаются к новым обстоятельствам и всегда находят выход из сложных ситуаций. Обезьяны изобретательны и обладают уникальной способностью видеть возможности там, где другие замечают лишь проблемы. Их активный ум и гибкость помогают достигать успеха во многих сферах жизни, будь то бизнес, искусство или личные отношения. Они особенно удачливы в год, когда стихия Огня или Металла помогает раскрыть их потенциал.

Год Змеи по китайскому календарю: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

В год каких животных рождаются самые удачливые люди. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Рождённые в год Змеи отличаются особой глубиной ума и способностью стратегически планировать свои действия. Они редко идут на риск без обдумывания, что позволяет им избегать неудач и грамотно использовать возможности. Змеи действуют медленно, но уверенно, и их успех — это результат долгих размышлений и продуманных шагов. Они знают, как привлечь удачу на свою сторону, используя интеллект и интуицию. Особенно успешными для Змей являются годы, когда элемент Земли усиливает их внутреннюю силу и выносливость.

Эти знаки китайского гороскопа — символы удачи и процветания. Люди, рождённые под этими знаками, часто выделяются своими уникальными качествами, которые помогают им достигать успеха в жизни. Ранее Life.ru рассказывал о самых независимых знаках китайского гороскопа.

Авторы Сергей Трофимов