Прохожие по дороге на работу наткнулись на тело возле «Москвы-Сити»
SHOT: Прохожие обнаружили тело мужчины в реке недалеко от «Москвы-Сити»
Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от «Москвы-сити». Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, погибшего сегодня утром по дороге на работу обнаружили прохожие — в реке в пяти метрах от берега на Шелепихинской набережной. Мужчине на вид около 30 лет, он одет в коричневые джинсы и синюю спортивную кофту. Что с ним произошло, выясняется. Сейчас на месте работают полицейские.
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