Прохожие по дороге на работу наткнулись на тело возле «Москвы-Сити»

По данным телеграм-канала, погибшего сегодня утром по дороге на работу обнаружили прохожие — в реке в пяти метрах от берега на Шелепихинской набережной. Мужчине на вид около 30 лет, он одет в коричневые джинсы и синюю спортивную кофту. Что с ним произошло, выясняется. Сейчас на месте работают полицейские.