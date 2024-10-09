Экс-футболист сборной России Артём Енин скончался на 49-м году жизни
Артём Енин. Обложка © ТАСС / Sport-Express / Дмитрий Солнцев
Экс-футболист сборной России Артём Енин скончался в возрасте 48 лет. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.
По данным телеграм-канала, у спортсмена в последнее время была острая сердечная недостаточность. Енин умер накануне у себя дома в Ярославле, где жил и работал в академии местного футбольного клуба «Шинник». По словам его знакомых, он нередко злоупотреблял алкоголем.
Артём Енин провёл один матч за сборную России — в 1998 году он появился на поле в игре против Испании. Полузащитник является единственным воспитанником ярославского футбола, приглашённым в национальную команду непосредственно из «Шинника». Также в разные годы он выступал за костромской «Спартак», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак», «Урал» и луховицкий «Спартак».