Экс-футболист сборной России Артём Енин скончался на 49-м году жизни

Экс-футболист сборной России Артём Енин скончался в возрасте 48 лет. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.

По данным телеграм-канала, у спортсмена в последнее время была острая сердечная недостаточность. Енин умер накануне у себя дома в Ярославле, где жил и работал в академии местного футбольного клуба «Шинник». По словам его знакомых, он нередко злоупотреблял алкоголем.