Взрыв в центре Смоленска перепугал горожан, но бояться было нечего
SHOT: Жители Смоленска испугались взрыва в центре, но это оказались учения
Жители Смоленска перепугались из-за взрыва в центре города. Это оказались учения, пишет SHOT.
Учения в центре Смоленска. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, на улице Дзержинского заметили легковушку, накрытую синим тентом. Сапёры, что-то нашли и взорвали это на месте. Оказалось, что местные отрабатывали соответствующие учения. Угрозы нет.
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Wikipedia / Николай Смолянкин