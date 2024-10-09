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9 октября, 11:38

Взрыв в центре Смоленска перепугал горожан, но бояться было нечего

SHOT: Жители Смоленска испугались взрыва в центре, но это оказались учения

Жители Смоленска перепугались из-за взрыва в центре города. Это оказались учения, пишет SHOT.

Учения в центре Смоленска. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на улице Дзержинского заметили легковушку, накрытую синим тентом. Сапёры, что-то нашли и взорвали это на месте. Оказалось, что местные отрабатывали соответствующие учения. Угрозы нет.

Обложка ©

Wikipedia / Николай Смолянкин

Никита Никонов
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