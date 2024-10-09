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9 октября, 12:20

Ставропольский учитель с 30-летним стажем облапал пятиклассницу за ягодицы и сразу же уволился

На Ставрополье учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы и уволился

В Ставропольском крае учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу. Сразу после этого он написал заявление и уволился из школы, сообщает SHOT.

На Ставрополье учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, учитель истории в школе в селе Степное со стажем более 30 лет несколько дней назад повёл себя крайне странно с одной из учениц. Параллельно он говорил, что школа — это «наша вместе работа».

Накануне видео стало активно расходиться среди учеников, и педагог оперативно написал заявление и уволился по собственному желанию.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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