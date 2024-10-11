12 тысяч новых рабочих мест: Как в Москве реализуют программу стимулирования создания МПТ

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на развитие промышленного потенциала Москвы в виде инвестиций привлекут свыше 210 миллиардов рублей. В совокупности в рамках программы инвесторы построят в разных районах столицы более 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения.

Данная программа способствует развитию городского научно-технического потенциала, предоставляет предпринимателям найти современные и имеющие всю необходимую инфраструктуру площадки для локализации производств. Утвердил её мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что к 2029 году инвесторы в обмен на льготы возведут в столице 16 новых объектов промышленной инфраструктуры, что даст 12 тысяч новых рабочих мест. В 2025 году в эксплуатацию введут семь промышленных объектов. Четыре завода строительной отрасли (производство газобетонных блоков, стройматериалов, фасадных конструкций и домов на колёсах) появятся в Зеленограде. Предприятие по выпуску архитектурного бетона начнёт работу в Походном проезде, а завод по производству светопрозрачных конструкций и фасадных систем откроется в Новой Москве. Благодаря этому город в общей сложности получит свыше тысячи рабочих мест.

В 2026 году будет окончено строительство второй очереди промышленного технопарка «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Там расположатся пять корпусов и офисное здание. Кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию технологического промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе (ТиНАО), промышленно-производственного объекта в Молжаниновском районе (САО), промкомплекса в составе технопарка креативных индустрий «Густав» в Марьиной Роще (СВАО) и завода крупномодульного домостроения в районе Внуково (ТиНАО). Это ещё порядка 8,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Планы на 2027 год предполагают завершение строительства промышленно-производственного комплекса, где будут функционировать сразу несколько предприятий разных отраслей и завод по выпуску строительных материалов. Помимо того, в ТиНАО запустят фабрику по производству элементов каркаса и отделки. Новые предприятия примут более 700 работников.

Ещё один промкомплекс откроют в 2028 году. Там локализуют предприятия пищевой и лёгкой промышленности, где смогут трудиться две тысячи человек.

При этом около 5,4 тысячи москвичей уже устроились на работу в первые пять промышленных объектов, построенных по программе стимулирования создания МПТ.

За четыре года существования программа охватила практически все районы Москвы. Правительство города заключило более 130 соглашений с инвесторами, в планах которых построить свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Речь идёт о промышленных предприятиях, офисных и торговых объектах, логистических комплексах, учреждениях образования, спорта и культуры. Всё это позволит обеспечить дополнительные 290 тысяч рабочих мест почти во всех сферах экономики. Общая площадь объектов превысит 3,4 миллиона квадратных метров. В 2023 году объём программы оказался вдвое выше по сравнению с 2020–2022 годами.