Россияне стали чаще оплачивать смартфоны по частям Покупатели всё чаще оплачивают товары по частям. По такой схеме стали активнее продаваться и гаджеты. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple. 10 октября, 15:38 Россияне стали чаще оплачивать смартфоны частями. Обложка ТАСС / Михаил Терещенко

В России набирает популярность оплата покупок при помощи BNPL‑сервисов. Клиент получает возможность оплатить товар частями, первая составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты в отличие от покупки в кредит нет, а комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты.

Согласно статистике объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, клиенты чаще всего оплачивают частями смартфоны — на них приходится почти треть всех покупок по такой схеме. При этом годом ранее этот показатель был равен 22%. В числе лидеров смартфоны Apple (+19% в штуках и +43% в деньгах).

Доля оплат частями аксессуаров к смартфонам составила 21% против 18% годом ранее. Далее следует настройка оборудования — на неё приходится 17% оплачиваемых таким образом товаров и услуг. Среди них установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств умного дома или наклеивание на экран защитных плёнок.

Кроме того, россияне полюбили оплачивать частями планшеты. Например, с января по сентябрь 2024 года по такой схеме было приобретено на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14%.

Крупнейшими рынками сервиса Buy Now, Pay Later («покупай сейчас, плати потом») в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла более 20 лет назад именно в Европе. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50%. В России такие сервисы начали появляться в 2021 году.

Авторы Валерия Мишина