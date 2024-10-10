Самые необычные и странные налоги из разных стран: где платят за солнце или бороду Налоговая система может быть очень разнообразной и порой включает в себя самые неожиданные предметы налогообложения. Пуки, тень и даже волосы — за что придётся заплатить в другой стране? 10 октября, 16:00 Какие в мире есть самые странные налоги? Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Clara Bastian

Налог на коровье пуканье

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В Эстонии с 2008 года существует налог на коровье пуканье. Власти посчитали, что эти животные являются основными загрязнителями атмосферы метаном, и решили облагать их владельцев «экологическим» сбором. Интересно, что свиней, лошадей и прочую живность налогом облагать не стали.

Налог на баню

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Ещё один интересный пример — налог на бани в России. В 1704 году Пётр I ввёл плату за печные и банные трубы. Владельцы домашних бань могли выбирать — платить налог или пользоваться общественной баней, которая приносила доход в казну.

Налог на солнце и тень

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В некоторых странах, например на Ибице, на курортах Ивисы, Майорки, Менорки и ряда других островов, введён туристический налог, чтобы улучшить соответствующую инфраструктуру. Отдыхающие платят €1 в день (около 100 руб.) за возможность побыть на солнце. А в Венеции есть другой странный налог: владельцы зданий платят за тень, которую отбрасывают их здания на муниципальную землю. После введения налога в 1993 году многие кафе и рестораны отказались от тентов, чтобы платить меньше в бюджет.

Налог на бороду

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В 1705 году в России был издан указ о налоге на бороду, размер которого зависел от сословия. Сумма варьировалась от 30 до 100 рублей в год, а крестьяне были освобождены от сбора. Однако за въезд и выезд из города взимали по 1 копейке «с бороды».

Налог на татуировки и пирсинг

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В США, в штате Арканзас, введён налог на татуировки и пирсинг. Он составляет 6% от стоимости процедуры и был узаконен в 2005 году, чтобы бороться с непрофессиональным нанесением татуировок, которые могут привести к заражению опасными заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатит или туберкулёз.

Налог на дождь

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В Литве и Канаде в 2024 году введён «налог на дождь», который взимается с жителей в размере 0,003 евро за кубометр воды. Как уверяют власти, собранные средства пойдут на ремонт ливневой канализации.

Налог на танцы

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В Египте в своё время взимался налог с исполнительниц танца живота. И не сказать, что такое решение было чем-то необычным. Ещё в Средние века подобная практика использовалась для пополнения казны. Однако после запрета на публичные танцы сбор исчез.

Авторы Елизавета Терешкова