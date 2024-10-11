Напряжённый момент для курса валют наступит на следующей неделе: какой отметки достигнет рубль
На следующей неделе на валютном рынке сложится парадоксальная ситуация. Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля.
Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov
Каких событий ждут экономисты на следующей неделе
Рубль упал на минимумы с октября 2023 года. Юань уже был выше 13,74, доллар почти 97, а евро над 106,4. Осенняя девальвация рубля явно затянулась. Рынку нужна передышка и коррекция. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
— На будущей неделе ожидается развитие вниз в инвалютах и отскок рубля с годового дна, — добавил аналитик.
Говоря о текущей ситуации на рынке, есть несколько важных факторов давления на рубль. Основной проблемой остаётся сокращение валютного предложения на внутреннем рынке — в сентябре объёмы экспортной выручки значительно упали. Ситуацию усложняет растущая доля рублёвых расчётов во внешней торговле, которая уже превысила 40%. Несмотря на то что это позитивный тренд к дедолларизации, он приводит к сокращению поступления валюты на российский рынок. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
— В то же время поддержку рублю может оказать рост нефтяных котировок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, хотя сейчас мы видим некоторое снижение цен на нефть — баррель Brent торгуется около $77. Дополнительными стабилизирующими факторами выступают повышенные продажи валюты ЦБ и ожидаемое повышение ключевой ставки до 20% на заседании 25 октября, — пояснил Владислав Антонов.
Цены на нефть выросли. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Однако, добавил аналитик, сохраняются риски, связанные с дефицитом юаневой ликвидности на рынке и сезонным ростом активности импортёров, которые традиционно увеличивают закупки товаров к новогодним праздникам.
На следующей неделе на рубль будут давить ослабляющие факторы. Самый сильный из них — сокращающаяся разница между экспортом и импортом, которая сейчас составляет всего лишь более восьми миллиардов долларов. На этот момент обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
— Основной риск — окончание срока лицензии OFAC на сворачивание операций с Московской биржей, НКЦ и НРД 12 октября, что, не следует исключать, подталкивает покупателей валюты и усиливает давление на рубль. Соответственно, на следующей неделе на биржевом рынке останутся нерезиденты, которые готовы принимать на себя риск вторичных санкций. Под вопросом — готовность китайской стороны как ключевого источника валютной ликвидности продолжать торговлю с рублём, — рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.
На какой уровень выйдет курс рубля
Юань может уйти к уровням 13,5, а к концу месяца и вовсе опуститься к 13. Доллар и евро наверняка проследуют за ним. За рубль помимо его технической перепроданности способен сыграть Центробанк. В рамках бюджетного механизма объём предложения валюты на рынке повышается в 25 раз относительно сентябрьских показателей. Да и скачок нефтяных цен на фоне жёсткой ближневосточной геополитики совершенно не отыгран в курсе отечественной валюты. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.
— На следующей неделе я ожидаю, что курс рубля продолжит находиться в диапазоне 90–100 рублей за доллар, с вероятным движением к отметке 98 рублей. По евро хорошая новость. Из-за ослабления евро на форекс у рубля есть шансы вернуться к уровню 102,50 к 18 октября. Технический анализ плохо сейчас работает на рублёвых парах, но в паре евро – рубль есть перекупленность и нужна коррекция для баланса сил. Юань может скорректироваться до 12,95 против целевой области 14 рублей, — считает Владислав Антонов.
Появился новый импульс для ослабления рубля. Фото © Melnikov Dmitriy
Проблемы с «юаневой ликвидностью» запускают новый импульс ослабления рубля к уровням 97–98, 106–107, 13,80–14 за доллар, евро и юань соответственно на текущей неделе. На этот момент обратил внимание начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.
— Серьёзность ситуации подтверждает полное игнорирование рынком взлёта нефтяных цен, а также ухудшение деловой активности в производстве (сентябрьский индекс менеджеров по закупкам PMI от агентства S&P Global провалился в рецессионые ожидания 49,5 пункта). Тем не менее по мере ликвидации спекулятивного интереса в октябре можно рассчитывать на возврат котировок к поддержкам 90–92 рубля за доллар, 100–102 рубля за евро и 12,80–13 за юань, — добавил Спартак Соболев.
В текущей ситуации на рынке наблюдаются высокая нестабильность и волатильность. В последнее время доллар укрепляется ко многим валютам, в том числе и к рублю. Среди факторов, которые могут ослабить рубль, можно выделить высокую инфляцию в России, низкий уровень инвестиций и отток капитала. По предварительным прогнозам, курс рубля на следующей неделе останется примерно на том же уровне, что сейчас. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
— Прогнозируем падение рубля до уровня 105–106 рублей к концу года. Напомним, валютный коридор в 90–100 рублей за доллар, предусмотренный в том числе в бюджете РФ, комфортный для соблюдения баланса интересов экспортёров и импортёров, — отметил Олег Калманович.
Экономисты ожидают временное ослабление рубля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rullet
Ослабление рубля к евро и доллару, отметила Алина Попцова, неудивительно и ожидаемо с учётом остановки биржевых торгов и перехода операций с ними на ОТС-контур. А внебиржевой рынок отличается меньшей ликвидностью и, соответственно, большей волатильностью. В силу отсутствия физических лиц и нерезидентов он менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для этого необходим доступ к международному рынку.
— Кроме того, мы наблюдаем локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов к рублю (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок). Не исключаю, что после 12 октября ситуация может выровняться за счёт снижения активности нерезидентов на рынке. В паре с долларом рубль, скорее всего, может быть в пределах 95–98, — добавила Алина Попцова.