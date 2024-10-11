Напряжённый момент для курса валют наступит на следующей неделе: какой отметки достигнет рубль На следующей неделе на валютном рынке сложится парадоксальная ситуация. Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля. 10 октября, 21:15 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Рубль упал на минимумы с октября 2023 года. Юань уже был выше 13,74, доллар почти 97, а евро над 106,4. Осенняя девальвация рубля явно затянулась. Рынку нужна передышка и коррекция. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— На будущей неделе ожидается развитие вниз в инвалютах и отскок рубля с годового дна, — добавил аналитик.

Говоря о текущей ситуации на рынке, есть несколько важных факторов давления на рубль. Основной проблемой остаётся сокращение валютного предложения на внутреннем рынке — в сентябре объёмы экспортной выручки значительно упали. Ситуацию усложняет растущая доля рублёвых расчётов во внешней торговле, которая уже превысила 40%. Несмотря на то что это позитивный тренд к дедолларизации, он приводит к сокращению поступления валюты на российский рынок. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В то же время поддержку рублю может оказать рост нефтяных котировок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, хотя сейчас мы видим некоторое снижение цен на нефть — баррель Brent торгуется около $77. Дополнительными стабилизирующими факторами выступают повышенные продажи валюты ЦБ и ожидаемое повышение ключевой ставки до 20% на заседании 25 октября, — пояснил Владислав Антонов.

Цены на нефть выросли. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Однако, добавил аналитик, сохраняются риски, связанные с дефицитом юаневой ликвидности на рынке и сезонным ростом активности импортёров, которые традиционно увеличивают закупки товаров к новогодним праздникам.

На следующей неделе на рубль будут давить ослабляющие факторы. Самый сильный из них — сокращающаяся разница между экспортом и импортом, которая сейчас составляет всего лишь более восьми миллиардов долларов. На этот момент обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Основной риск — окончание срока лицензии OFAC на сворачивание операций с Московской биржей, НКЦ и НРД 12 октября, что, не следует исключать, подталкивает покупателей валюты и усиливает давление на рубль. Соответственно, на следующей неделе на биржевом рынке останутся нерезиденты, которые готовы принимать на себя риск вторичных санкций. Под вопросом — готовность китайской стороны как ключевого источника валютной ликвидности продолжать торговлю с рублём, — рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.

На какой уровень выйдет курс рубля

Юань может уйти к уровням 13,5, а к концу месяца и вовсе опуститься к 13. Доллар и евро наверняка проследуют за ним. За рубль помимо его технической перепроданности способен сыграть Центробанк. В рамках бюджетного механизма объём предложения валюты на рынке повышается в 25 раз относительно сентябрьских показателей. Да и скачок нефтяных цен на фоне жёсткой ближневосточной геополитики совершенно не отыгран в курсе отечественной валюты. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— На следующей неделе я ожидаю, что курс рубля продолжит находиться в диапазоне 90–100 рублей за доллар, с вероятным движением к отметке 98 рублей. По евро хорошая новость. Из-за ослабления евро на форекс у рубля есть шансы вернуться к уровню 102,50 к 18 октября. Технический анализ плохо сейчас работает на рублёвых парах, но в паре евро – рубль есть перекупленность и нужна коррекция для баланса сил. Юань может скорректироваться до 12,95 против целевой области 14 рублей, — считает Владислав Антонов.

Появился новый импульс для ослабления рубля. Фото © Melnikov Dmitriy

Проблемы с «юаневой ликвидностью» запускают новый импульс ослабления рубля к уровням 97–98, 106–107, 13,80–14 за доллар, евро и юань соответственно на текущей неделе. На этот момент обратил внимание начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— Серьёзность ситуации подтверждает полное игнорирование рынком взлёта нефтяных цен, а также ухудшение деловой активности в производстве (сентябрьский индекс менеджеров по закупкам PMI от агентства S&P Global провалился в рецессионые ожидания 49,5 пункта). Тем не менее по мере ликвидации спекулятивного интереса в октябре можно рассчитывать на возврат котировок к поддержкам 90–92 рубля за доллар, 100–102 рубля за евро и 12,80–13 за юань, — добавил Спартак Соболев.

В текущей ситуации на рынке наблюдаются высокая нестабильность и волатильность. В последнее время доллар укрепляется ко многим валютам, в том числе и к рублю. Среди факторов, которые могут ослабить рубль, можно выделить высокую инфляцию в России, низкий уровень инвестиций и отток капитала. По предварительным прогнозам, курс рубля на следующей неделе останется примерно на том же уровне, что сейчас. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Прогнозируем падение рубля до уровня 105–106 рублей к концу года. Напомним, валютный коридор в 90–100 рублей за доллар, предусмотренный в том числе в бюджете РФ, комфортный для соблюдения баланса интересов экспортёров и импортёров, — отметил Олег Калманович.

Экономисты ожидают временное ослабление рубля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rullet

Ослабление рубля к евро и доллару, отметила Алина Попцова, неудивительно и ожидаемо с учётом остановки биржевых торгов и перехода операций с ними на ОТС-контур. А внебиржевой рынок отличается меньшей ликвидностью и, соответственно, большей волатильностью. В силу отсутствия физических лиц и нерезидентов он менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для этого необходим доступ к международному рынку.

— Кроме того, мы наблюдаем локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов к рублю (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок). Не исключаю, что после 12 октября ситуация может выровняться за счёт снижения активности нерезидентов на рынке. В паре с долларом рубль, скорее всего, может быть в пределах 95–98, — добавила Алина Попцова.

Авторы Нина Важдаева