Почему в русских сказках главного героя Ивана всегда называют дураком На деле Иван-дурак оказался умнее всех: на Коньке-горбунке катался, с волком братался, с чудищем дрался и всех победил. А отгадка прозвища таится в прошлом русского народа. 11 октября, 21:23 Иван-дурак: почему у сказочного героя такое имя. © Kinopoisk

Дурак — младший в семье

Причин, по которым главного героя русских сказок Ивана зовут дураком или дурачком, несколько. Первая: «дурак» тысячу лет назад имел другой смысл. Это очень древнее слово, этимология которого до конца не выяснена. Согласно словарю Крылова, существительное «дурак» произошло от древнерусского прилагательного «дурый», что означало примерно то же, что сегодня: глупый, больной, сумасшедший человек. Есть предположение, что дураками на Руси называли самых последних детей в семье. Первого могли звать перваком, второго — втораком, третьего, соответственно, третьяком. А последнего — дураком. Действительно, Иванушка-дурачок часто младший сын в семье, по традиции остающийся с престарелыми родителями. Самый несмышлёный из всех отпрысков, самый наивный. Короче — дурак.

Имя-оберег

На Руси слово «дурак» использовали как имя-оберег. Принцип был прост: называть младенца так, чтоб черти на него даже не посмотрели. Вот и рождались на белый свет младенцы, которым вместе с церковным именем давали второе: Сопляк, Ненаш, Дурак. Иногда лексема «дурак» использовалась в других вариантах: «дур», «дурас», «дурашко».

Иногда такое прозвище становилось неотъемлемой частью официального имени человека. Например, в церковных книгах XIV−XVII веков встречается имя Дурак. В 1495 году встречается имя крестьянина Яжелобицкого погоста Корнилко Дурака, в 1535 году в церковных книгах найдено имя холопа, которого так и зовут — Дурак. В этом же году встречается имя служилого человека — дьяка Москвы Дурака Мишурина, а в 1609 году зарегистрирован Дурашко Успенский — посадский в Солигаличе.

Такое имя носили не только простолюдины. Например, известен князь Фёдор Семёнович Дурак Кемский. История также знает князя Ивана Ивановича Бородатого Дурака Засекина. Отсюда начинаются и «дурацкие» фамилии: Дураковы, Дурново, Дуровы. И заметьте, мало кто из данных людей стыдился этого. Наоборот, все считают свою фамилию «славной» и менять не спешат.

Герой-шут

На деле Иван-дурак оказался умнее всех. © Kinopoisk

Была на Руси ещё одна причина называть героев сказок дураками. Это возникновение смеховой культуры, которая в XVII веке пришла с ярмарочных площадей сёл под своды царских дворцов. Дураками стали звать шутов и скоморохов. Кстати, именно в это время слово «дурак» стало употребляться в оскорбительном значении в письменном виде.

А в деревнях сказки сотнями лет оставались единственным источником развлечений и веселья. Поэтому Иван-дурак должен был ещё и смешить слушателей: носить воду решетом, солить реку, подкидывать дубинку, чтобы она упала ему на голову. Или накрывать пни горшками, «чтоб не мёрзли».

Сказочный дурак и не дурак вовсе

Конечно, все знают, что Иван-дурак в сказках в дураках не остаётся. Наоборот, чаще всего он обводит вокруг пальца коварную родню и жадного царя. А в конце обретает богатство и женится на царевне. Мы видим героя-перевёртыша, человека, который думает не так, как все, вносит в привычный мир сумятицу. То есть по сути дурак, а всё-таки умный. Недаром в русском языке наравне с «дураком» есть другие лексемы, подчёркивающие именно отсутствие ума: «круглый дурак», «полный дурак».

Исследователи фольклора замечают, что нравственные качества Ивана-дурака не всегда на высоте. Он ленится и пьянствует, не желает делать работу по дому и при этом часто оказывается победителем. Филолог Андрей Синявский считал, что «героем сказки может быть кто угодно, за исключением явного злодея как активного носителя зла. Ибо торжество зла несовместимо с нравственными идеалами сказки». Тут на передний план выходит пушкинское «гений и злодейство несовместимы». Но погодите, какой гений? Дурак же. Или не дурак?

Русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин в произведении «Дурак» давал такую характеристику Иванушке-дураку, сыну умных родителей: «Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может». А поскольку не может, то приходится ему искать собственные — и зачастую нестандартные — решения. Они и приводят лентяя и бездельника к чудесным превращениям.

Не такой, как все

Иван-дурак не робеет перед волком, змеем и богатырями. Фото © Kinopoisk

Дураком сказочного Ивана называют ещё и по причине «нетаковости». Например, в сказках у него отсутствует страх. Он не боится ночевать на могиле отца-колдуна (сказка об Иванушке-дурачке), не робеет перед змеем и богатырями и даже хвалится этим: «Я и не такие страсти видал — и то не робел». А кто ничего не боится? Только дурак.

Угнетённый и юродивый

Важен социальный образ героя. Иван-дурак — младший сын в многодетной семье. Прав у него по сравнению с братьями почти нет, денег — тоже. По сути, он, как распоследний бедняк, вызывал у русских крестьян симпатию. Они с удовлетворением наблюдали, как вчерашний дурак раскрывался положительным героем, побеждал врагов и получал заслуженную награду.

Возможно, что инаковость Ивана-дурака считывалась религиозными людьми и как Божье благословение — юродивость. А царство, которым герой то и дело овладевал в конце сказки, являлось прообразом царства Божьего: «Многие же будут первые последними, и последние — первыми». Это утешало и детей, и взрослых.

И действительно, дурак в русской народной сказке был героем, который не укладывался в нормы. Он обсмеивал, раздражал и сдирал покровы с обыденности. Относительно обычного мира он был глупым, а относительно инобытия становился правдоискателем и мудрецом.

Дурак — это международное

Конечно, герой Ивана-дурака с детства близок русскому сердцу, однако образ непутёвого знаком многим народам и кочует из культуры в культуру. Особенно это видно по пословицам и поговоркам. В Сомали, например, говорят, что «дурак всегда прав». В Латвии считают, что «дурака и в алтаре бьют». Лужицкие сербы говорят, что «дурака хоть кулаком бей — дураком останется». В Британии говорят так: «Умный семь лет не ответит на вопросы, которые дурак задаст за один час». А в Германии и Франции верят, что «правду говорят только дети и дураки». Вот и подумайте, кто теперь дурак?

Авторы Александр Лаврентьев