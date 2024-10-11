В Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного колледжа. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в учреждении загорелся электрощиток. Предварительно, за помощью к медикам уже обратились семь человек — они в момент ЧП находились в раздевалке и надышались дымом.