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11 октября, 11:51

В Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного колледжа

В Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного колледжа. Об этом сообщает SHOT.

В Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного колледжа. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в учреждении загорелся электрощиток. Предварительно, за помощью к медикам уже обратились семь человек — они в момент ЧП находились в раздевалке и надышались дымом.

Причиной пожара мог стать скачок напряжения. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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