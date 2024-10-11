Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставрополье обсуждается возможность введения налога на бездетность. Местные чиновники ищут пути увеличения рождаемости. Однако эксперты считают, что строгие меры могут негативно сказаться на ситуации. В Общественной палате региона предложили ряд инициатив: популяризацию семейных ценностей, увеличение социальной поддержки, запрет абортов в частных клиниках и половое воспитание молодёжи. В числе предложений также есть налог на бездетность, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске пройдёт третий Всероссийский съезд Анонимных Алкоголиков. В рамках мероприятия пройдут семинары и круглые столы. Также организаторы проведут открытое собрание 19 октября, посетить которое могут все желающие. В соответствии с официальными данными, от алкогольной зависимости в регионе страдают 15,5 тысячи жителей. При этом за первые семь месяцев текущего года было зарегистрировано около 200 случаев отравлений алкоголем, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге из-за отключения холодной воды, заявила новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова. Речь идёт об учебных заведениях № 6, 7, 25/11 (на Дзержинского), 26 и 30. Там школьников переведут на режим самоподготовки. Одновременно закроют и детские сады № 1, 15, 51, 73, 92 и 97, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани неустановленные лица подстрелили кота, но неравнодушные жители спасли его и отвезли в ветеринарную клинику. Врач сказал, что с животным всё будет в порядке, а активисты ищут для него новых хозяев. В соцсетях пользователи призывают найти и виновных, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Под Волгоградом произошла трагедия: мигрант убил своего земляка ножом во время застолья. После ссоры он несколько раз ударил жертву, которая выбежала на улицу за помощью прохожих. Медики прибыли на место, но было уже слишком поздно, и потерпевший скончался. Уголовное дело скоро будет передано в суд, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области забота о здоровье детей привела к закрытию школ и детских садов на карантин. В настоящее время карантин введён в 2% учебных учреждений региона из-за выявленных респираторных инфекций. Областное министерство сообщило, что при обследовании заболевших детей были обнаружены риновирусы, COVID-19 и микоплазма, передает newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области по итогам проверки, проведённой в апреле 2024 года, Министерство юстиции выявило нарушения в работе благотворительного фонда «Первый». Организация не предоставила отчётности о своей деятельности, не уведомила об изменении адреса и у неё отсутствовали благотворительные проекты. Из-за неоплаченных коммунальных услуг электричество было отключено в одном из зданий, переданных фонду, сообщает tagilcity.ru. По информации ФНС, в течение двух лет в фонде не было финансовых операций.

Оренбургская область

В Оренбурге новый фонтан исполняет песни SHAMAN бесплатно. По сообщению 56orb.ru, это сооружение расположено в парке на улице Чкалова и стало главной изюминкой зоны отдыха.

Тюменская область

В Тюмени двое молодых людей стали героями, спасая жильцов горящего дома в ночь с 8 на 9 октября, сообщает nashgorod.ru. Они стучали в квартиры, чтобы разбудить людей и помочь им покинуть здание до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.

Омская область

Самолёт, вылетевший из Уфы в Омск, задержался на высоте 5000 футов из-за того, что шасси не были убраны. По информации gorod55.ru, пилоты установили связь с диспетчером, но решение об объявлении статуса бедствия не было принято, так как условия для полета оставались приемлемыми. В итоге рейс приземлился в Омске, хотя и с некоторым опозданием.

Карелия

В Карелии ночью возле больницы пгт. Муезерский заметили волка. Как сообщается на karelinform.ru, свидетель опубликовал фото хищника в социальных сетях. Некоторые пользователи сомневались в том, что это волк, однако его неподвижный, прямой хвост говорят об обратном.

Приморский край

В Приморье кошку спасли из двигателя автомобиля, пишет vostokmedia.com. Этот трогательный случай произошёл в Находке, когда животное, ищущее тепло, забралось в мотор и застряло. Владелица машины, заведя двигатель, услышала дикий крик из-под капота. Спасатели доставили испуганную кошку в ветеринарную клинику. Позже выяснилось, что женщина решила оставить её у себя.

Башкирия

В Уфе был установлен памятник, который не соответствовал победившему проекту, сообщает mkset.ru. Город украсила огромная куница, хотя главный приз конкурса на арт-объект выиграла работа Ильи Ищенко из московского «Института городского развития», которая называется «Тепло рук».

Краснодарский край

На Кубани водителю, совершившему ДТП с участием спортсменки из Липецка, которая в результате погибла, могут назначить наказание до 15 лет, как сообщает KubanPress. Авария произошла 1 апреля на трассе под Тихорецком, и следствие выявило, что 44-летний виновник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу.

Хабаровский край

Дым от сжигания травы охватил Хабаровск. По информации transsibinfo.com, утром краевая столица была окутана дымом из-за возникающих пожаров на его окраинах, которые вызваны возгоранием высохшей травы. В течение суток в регионе было зафиксировано семь таких случаев, охвативших территорию в два километра.

Новосибирск

В Новосибирске группа неизвестных в масках совершила ограбление ломбарда и скрылась с места происшествия, сообщает atas.info. Грабители забрали разные ювелирные изделия. Для маскировки мужчины использовали тёмные очки и медицинские маски. Чтобы отвлечь сотрудников ломбарда, злоумышленники распылили слезоточивый газ. Они быстро собрали драгоценности в сумку и поспешили покинуть торговый центр.

Челябинская область

Жителей Челябинска напугали звуки стрельбы, сообщает kursdela.biz. Очевидцы события поделились информацией в социальных сетях. К посту прикреплено видео, на котором неясно, кто произвел выстрелы, но звук стрельбы слышен очень отчетливо. Причины стрельбы и оружие, из которого стреляли, на данный момент остаются неизвестными.

ХМАО

В Сургуте микроавтобус сбил двух женщин, сообщает muksun.fm. Об их состоянии пока ничего не известно, но обе попавшие в аварию находятся в больнице. Инцидент произошёл на пешеходном переходе, который, по словам местных жителей, плохо освещён и в дождливую погоду практически незаметен.

Приморский край

Эксперты Приморского филиала ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», подведомственного Россельхознадзору, провели анализ 1 279 образцов живых крабов, морских ежей и моллюсков, пойманных в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. В результате было установлено, что семь партий из Сахалинской области не соответствуют нормам для употребления. По информации zr.media, причиной этого стало превышение допустимого уровня бактериальной обсемененности.

Белгородская область

В Шебекине в результате обстрела пострадали три мирных жителя. Двое мужчин уже получили необходимую медицинскую помощь и будут восстанавливаться амбулаторно: один с осколочным ранением ноги, другой — с повреждением лопатки. Женщина, также пострадавшая, была госпитализирована. Как сообщает bel.ru, повреждены шесть частных домов, а десять автомобилей серьёзно пострадали от осколков.

Пермский край