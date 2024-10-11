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11 октября, 17:28

Росстат зафиксировал снижение смертности в России

Росстат: Общая смертность в России в августе сократилась к июлю на 9,2%

Смертность в России в августе 2024 года сократилась на 1,9% по сравнению с августом 2023-го. При этом в сравнении с июлем этого года снижение составило 9,2%

Смертность сократилась в большинстве регионов России (52). Больше всего в Республике Северная Осетия-Алания — 17,3%, Архангельской области — 16,4%, Ненецком автономном округе (НАО) — 14% и Республике Адыгея — 13,7%.

Младенческая смертность снизилась на 5,1% за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее в Росстате сообщили, что в РФ не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Такое зафиксировано впервые.

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Life.ru

Полина Никифорова
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