Росстат зафиксировал снижение смертности в России
Росстат: Общая смертность в России в августе сократилась к июлю на 9,2%
Смертность в России в августе 2024 года сократилась на 1,9% по сравнению с августом 2023-го. При этом в сравнении с июлем этого года снижение составило 9,2%
Смертность сократилась в большинстве регионов России (52). Больше всего в Республике Северная Осетия-Алания — 17,3%, Архангельской области — 16,4%, Ненецком автономном округе (НАО) — 14% и Республике Адыгея — 13,7%.
Младенческая смертность снизилась на 5,1% за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Ранее в Росстате сообщили, что в РФ не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Такое зафиксировано впервые.
Life.ru