Половина бюджета Москвы на 2025 год пойдёт на социальные расходы

На заседании президиума Правительства Москвы рассмотрели и утвердили прогноз социально-экономического развития столицы на период с 2025-го по 2027 год. Половина городского бюджета на 2025 год пойдёт на социальные расходы — более 689 миллиардов рублей.

В частности, средства будут выделены на социальные выплаты горожанам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью с учётом индексации в следующем году; обеспечение горожан бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием; улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на городском транспорте столицы и Подмосковья, а также на пригородном железнодорожном транспорте; предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ; продолжение реализации проекта «Московское долголетие».

Столичный бюджет на ближайшие три года основан на многих факторах, включая стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года. Развитие системы социальной поддержки мэр Москвы Сергей Собянин назвал важнейшей задачей. Градоначальник анонсировал внедрение более гибких и эффективных инструментов, улучшение качество обслуживания за счёт цифровой трансформации и упрощение порядка получения услуг.

Экономика Москвы за последние годы прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост. Так, в 2022 году столичная экономика увеличилась на 0,6%, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию. В 2023–2024 годах город достиг стабильных темпов роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4%. Такая позитивная динамика свидетельствует об устойчивости экономики столицы и её способности адаптироваться к сложным внешним условиям. Это стало возможным благодаря опережающему развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, созданию мест приложения труда и формированию комфортной городской среды.

В 2023–2024 годах основными драйверами роста выступали как реальный сектор экономики, включая информационные и телекоммуникационные технологии, а также обрабатывающую промышленность, так и потребительский спрос, в частности розничная торговля, общественное питание и платные услуги населению. В частности, за последние пять лет (с 2019-го по 2023 год) оборот компаний в сфере информационных и телекоммуникационных технологий увеличился в три раза, а в 2023 году — на 23,2%. Количество занятых в этой сфере выросло на 126,6 тысячи человек, что составляет 34,7%.