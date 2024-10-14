В Москве открыли эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом

Мэр столицы Сергей Собянин запустил движение по новой эстакаде, которая соединяет Московский скоростной диаметр (МСД) с Волгоградским проспектом. Это один из элементов масштабной транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя станции метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и дороги. Без этого мощного транспортного каркаса невозможно реализовать такие крупные проекты, как создание нового делового центра «Южный порт – Текстильщики», старт которому также дал мэр Москвы.

«Проекты такого масштаба невозможны без развития транспортной системы. Сначала создали здесь мощный каркас из МЦК, БКЛ, МЦД, ТТК, МСД и Кожуховского моста. Сегодня мы открыли важный объект этого каркаса — эстакаду–съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект. В будущем построим станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии», — отметил градоначальник.

Также Собянин сообщил, что на берегу Москвы-реки обустроят набережную и остановку регулярного речного транспорта.

Строительство двухполосной эстакады протяжённостью 710 метров завершилось в октябре. Искусственное сооружение возвели над путями второго Московского центрального диаметра и Люблинской улицей. Строительство проходило в условиях плотной городской застройки, что усложняло задачу.

Новая транспортная развязка позволяет напрямую попасть с основной трассы южного направления Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект, ведущий к МКАД.

Благодаря этому автомобилисты могут не делать крюк через Шоссейную улицу, что позволяет вдвое сократить перепробег транспорта. Также это способствует улучшению транспортной доступности районов Печатники и Текстильщики, где проживает порядка 200 тысяч человек.

За счёт оптимизации движения транспорта на 10% уменьшится загруженность Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.

Открытие движения по основному ходу МСД состоялось 9 сентября прошлого года. Теперь автомобилисты могут перемещаться с севера Москвы на восток — от Бусиновской развязки до трассы М-12 и с севера на юг — до 32-го километра МКАД.

Ежедневно по МСД проезжает около 400 тысяч транспортных средств. Эта магистраль входит в тройку самых востребованных дорог города. Благодаря строительству МСД время в пути по ряду направлений сократилось на 25–50%. Кроме того, это позволило снизить нагрузку на участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД на 15%.