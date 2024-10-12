На востоке Москвы рабочий погиб во время сноса здания, ещё одного мужчину ищут

По данным телеграм-канала, ещё одного мужчину в эти минуты продолжают искать под завалами, его судьба пока неизвестна. Инцидент произошёл на Косинской улице в районе Вешняки. Во время демонтажа здания произошло неконтролируемое обрушение, двое рабочих оказались под завалами. Тело мужчины 1992 года рождения уже удалось достать, второго рабочего пока ищут. На месте продолжают работать экстренные службы, в том числе кинологи.