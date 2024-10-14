Умные молекулы для добычи нефти создал искусственный интеллект С помощью искусственного интеллекта синтезированы новые химические молекулы для увеличения добычи углеводородов. Создаваемые на их основе реагенты повысят эффективность разработки сложных залежей и продлят жизнь десяткам месторождений по всей России. 14 октября, 12:32 Созданы новые химические молекулы для увеличения добычи углеводородов. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Первые образцы вещества синтезированы в рамках пилотного проекта «Газпром нефти» для одного из месторождений в Ямало‑Ненецком автономном округе. Искусственный интеллект смоделировал шесть тысяч вариантов комбинаций химических составов и выбрал приоритетную цифровую молекулу с наилучшими показателями. Её производство доступно на основе российского сырья и технологий. Процесс создания молекулы занял три месяца, в то время как разработка подобных продуктов в современных научных лабораториях занимает не менее двух лет.

Лабораторные тесты в Казанском федеральном университете и Тюменском государственном университете подтвердили эффективность синтезированной молекулы. Это открывает новые возможности по увеличению добычи на зрелых месторождениях, где для вытеснения нефти из залежей требуется применение эффективных поверхностно-активных веществ. Новые химические реагенты — один из основных способов поддержания добычи на зрелых месторождениях и разработки сложных залежей: они позволяют вовлечь в разработку дополнительные запасы.

В дальнейшем предполагается создание новых реагентов для интенсификации добычи нефти на крупных месторождениях в Западной Сибири и Оренбургской области. К изготовлению новых реагентов будут привлечены российские производители.

— При разработке в систему загружаются данные о доступном сырье, информация об имеющихся процессах синтеза, а также целевые критерии ПАВ. Искусственный интеллект перебирает десятки тысяч вариантов составов. На выходе получается рекомендуемая молекула с раскладкой сырья, из которого она произведена, — рассказал генеральный директор «Кемпрофета» Тимур Гимадиев.

— Этот проект демонстрирует потенциал искусственного интеллекта для ускорения разработки наукоёмких решений в нефтедобыче. Наша компания видит большие перспективы цифрового дизайна материалов — использования технологий на стыке программирования, химии и физики. Благодаря этому в промышленности появятся новые сверхпрочные материалы, композиты и вещества с трансформируемыми свойствами, — рассказал директор по цифровой трансформации нефтяной компании Олег Третьяк.

Авторы Валерия Мишина