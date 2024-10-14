Жизнь после смерти существует: биологи представили доказательства Удивительные эксперименты показали, что прекращение жизнедеятельности человеческого организма не обязательно означает смерть с точки зрения биологии. 14 октября, 12:33 Учёные доказали, что жизнь может продолжаться после смерти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Помимо жизни и смерти, существует «третье состояние», заявили американские биологи Питер Нобл и Алекс Пожитков. Своими выводами они поделились в The Conversation. По мнению учёных, с научной точки зрения смертью необходимо считать полное и необратимое прекращение функционирования организма, но в реальности это не всегда бывает так.

Исследователи рассказали о своих необычных экспериментах: по их словам, определённые клетки тела умершего человека или животного при необходимых условиях трансформируются в новый многоклеточный организм, который функционирует и даже может самостоятельно передвигаться. Учёные назвали этот феномен биоботами.

Биологи провели эксперимент, доказывающий возможность продолжения жизни после смерти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab

Ранее выяснилось, что такими способностями обладают клетки кожи умерших лягушек: они спонтанно самоорганизовывались в некое подобие нового, хоть и крайне примитивного, существа. Его назвали ксеноботом. После этого биологи решили проверить, будет ли то же самое работать с человеческими клетками. Они провели опыт с клетками лёгких и получили существо, которому дали наименование антропобота.

По мнению учёных, для науки это фактически означает, что какая-то часть умершего продолжила жить, то есть это уже можно считать не совсем смертью. Они также считают, что с этой же точки зрения можно рассматривать и пересадку органов скончавшегося: его часть продолжила жить в теле другого человека. Всё это биологи и определяют как «третье состояние», которое невозможно считать полноценным продолжением жизни, но и биологически нельзя назвать смертью.

Авторы Александр Бочаров