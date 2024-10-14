В Москве продолжат реализовывать программу «Мой район» в 2025 году

В Москве в 2025–2027 годах будет продолжена реализация программы реновации жилищного фонда. В рамках этой программы запланировано строительство и проектирование семи миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие три года планируем построить и спроектировать семь миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. На её реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 триллиона рублей. Предусмотрели возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство», — отметил градоначальник.

Собянин добавил, что программу «Мой район» продлят для создания комфортной городской среды. Кроме того, планируется обновить освещение, дорожное покрытие, остановки и подъезды к жилым домам, провести работы по озеленению.

Проекты планировки кварталов реновации предполагают строительство объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детсады, поликлиники и досуговые центры. Также будет развиваться транспортная сеть. В рамках программы реновации применят современные стандарты благоустройства. В кварталах создадут зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также велодорожки.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков с привлечением инвесторов возводятся многофункциональные городские кварталы. Они включают в себя современные производства, комфортное жильё, а также социальную и общественно-деловую инфраструктуру. Реализация данной программы поспособствует развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, а также созданию новых рабочих мест.

Благодаря целенаправленной работе по созданию комфортной и безопасной городской среды Москва сегодня занимает достойное место среди самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Одним из главных проектов, реализованных за последние шесть лет, стала программа «Мой район». Её цель — создать комфортные условия для жителей в каждом районе столицы, сохраняя при этом их индивидуальность. При разработке приоритетных мероприятий по благоустройству территорий районов учитываются мнения жителей.