В Москве с начала года благоустроили около 1,7 тысячи дворов

В 2024 году в Москве благоустроили порядка 1,7 тысячи дворов. При разработке проектов учитывались пожелания жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Улучшаем существующие и создаём новые места для отдыха и занятий спортом, детского досуга, модернизируем системы освещения», — отметил градоначальник.

Специалисты обновили существующие и установили новые спортивные и детские площадки, модернизировали систему освещения и организовали уютные зоны для спокойного отдыха. В этом году, в частности, благоустроили дворы в Академическом, а также в Гагаринском районах, где, например, народные тропы сделали полноценными пешеходными дорожками и установили современные детские городки.

Юные жители столицы теперь имеют ещё больше возможностей для безопасных игр. На обновлённых площадках появились современные тренажёры, которые подходят для использования в любое время года, а также детские городки. Кроме того, во дворах по согласованию с жителями 9-го и 26-го кварталов поменяли асфальт, а возле домов, расположенных вдоль Университетского проспекта, обновили спортивный кластер, сделав его функциональнее.

Кварталы Академического района заметно изменились. Например, детская площадка на улице Кедрова стала больше почти в два раза. В Юго-Западном округе также обновили детские площадки. На них появилось современное игровое и спортивное оборудование, в том числе качели и батутные комплексы. Так, в Северном Бутове на улице Грина установили силовые и кардиотренажёры рядом с обновлённой многофункциональной спортивной зоной. Помимо того, там появился целый замок — юные горожане уже оценили качели-паутинки, встроенные батуты и лазилки.

В Ясеневе, на улице Айвазовского, расширили открытую в 2022 году спортивную зону. Ранее здесь был создан полноценный скейт-парк, который стал популярным местом для любителей экстремальных видов спорта. Теперь к этому месту притяжения скейтбордистов, скутеристов, велосипедистов и других любителей активного отдыха добавился комплекс в стиле «русский ниндзя», а также столы для пинг-понга и обновлённая баскетбольная площадка.

В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство дворов, расположенных рядом с домами 5 (корпуса 1 и 2) и 7 (корпуса 1, 2 и 3) в Анадырском проезде, а также с домами 4, 6 и 8 на улице Коминтерна. Там появились новые дорожки и тропинки, скамейки для отдыха, а на игровых площадках — городки-лазилки. В результате жители этих домов получили комплексно обновлённую территорию. В районе Марфино на улице Академика Комарова были благоустроены детские, спортивные площадки и зоны для спокойного отдыха рядом с домами 13, 14а, 16, 18 и 18а. Также там высадили свыше тысячи кустарников.

В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы (в Хорошёво-Мнёвниках) завершили благоустройство дворов возле домов 18, к. 1; 20, к. 1 и 24. Для детей установили современные игровые комплексы с горками и мостиками, а также качели-гнёзда и качели-балансиры. Для взрослых оборудовали новые лавочки и скамейки-качели. Кроме того, появились тренажёры, турники и брусья. Завершающим штрихом стали высадка кустарников и разбивка газонов.

На юго-востоке Москвы, в районе Кузьминки, были обновлены зоны отдыха возле домов 14, к. 1 и 16, к. 1 на Окской улице. Сотрудники провели работы по обновлению покрытия на детских и спортивных площадках, а также на тротуарах и пешеходных дорожках. Помимо того, здесь можно заниматься на современных многофункциональных тренажёрах, турниках и брусьях. До конца года на Окской планируется создать пешеходную зону с площадками для игр, занятий спортом и отдыха.

На юге Москвы завершили благоустройство дворовых территорий в районах Зябликово и Братеево. По просьбам местных жителей на Ключевой улице и улице Мусы Джалиля были обновлены зоны для отдыха, спортивные и детские площадки. Возле дома 24, к. 1 на Ключевой привели в порядок хоккейную коробку и заменили резиновое покрытие на детских площадках и зонах спокойного отдыха. Кроме того, разбили газон, обновили асфальт на проезжей части и тротуарах. Для любителей активного отдыха установили современные тренажёры для занятий на свежем воздухе.

У дома 34, к. 2 на улице Мусы Джалиля установили игровые комплексы, качели и тренажёры. Рядом с детской зоной появились удобные лавочки. На тротуарах и проезжей части обновили асфальт, а на площадках постелили искусственную траву.