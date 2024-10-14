Почти 30 подъёмников для маломобильных москвичей установят в жилых домах в СЗАО

В этом году в многоквартирных домах Северо-Западного административного округа (СЗАО) установят 29 подъёмных платформ. Работы проводятся по предварительным заявкам жителей, которые являются инвалидами-колясочниками.

В настоящее время идёт установка и подключение 13 платформ: восемь наклонных и пять вертикальных. После завершения подготовительных работ планируется установить подъёмники ещё в 16 подъездах. В этих подъездах уже начаты обследование и проектирование, в ходе которых будут определены типы платформ. Проекты обязательно проходят государственную экспертизу, подтверждающую правильность принятых технических решений.

Если в подъезде есть достаточно свободного пространства, то можно установить вертикальные платформы. Эти мини-лифты позволяют подниматься на высоту до четырёх метров, что очень удобно для людей, использующих коляски, и не создают проблем для остальных жильцов. Если же места не хватает, то можно установить подъёмник наклонного типа, который будет располагаться параллельно лестничному маршу. Эта конструкция компактна и в сложенном виде не мешает проходу других людей. Она подходит как для прямых лестниц, так и для более сложных конструкций.

В ходе установки подъёмных платформ специалисты проводят и другие работы по созданию безбарьерной среды. Они устанавливают пандусы, поручни и двери с доводчиками, которые человек на коляске может открыть дистанционно. Помимо того, обустраиваются системы визуального и диспетчерского контроля, что не только обеспечивает безопасность спуска и подъёма маломобильных жильцов, но и предотвращает использование платформы не по назначению.

К платформе предъявляются те же требования, что и к лифту. Ежегодно проводится технический осмотр, а в случае возникновения проблем или неисправностей ремонт и настройку осуществляет специализированная организация.

Жизнь человека, который передвигается в инвалидной коляске, значительно меняется с появлением подъёмной платформы в его подъезде. Возможность выйти на улицу без посторонней помощи открывает новые горизонты: человек может общаться, работать, посещать различные мероприятия. Для одиноких людей это также возможность самостоятельно обеспечивать свои бытовые потребности.