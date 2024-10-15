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Как пин-код банковской карты влияет на финансовый поток и количество денег в кармане

Пин-код банковской карты — это не просто четыре цифры, которые вы вводите для подтверждения транзакций. Согласно нумерологии каждая цифра в нём может оказать влияние на финансовые потоки.

15 октября, 05:00
Нумерология: Как не обеднеть, придумав неправильный пин-код к банковской карте. Обложка © Шедеврум

Нумерология: Как не обеднеть, придумав неправильный пин-код к банковской карте. Обложка © Шедеврум

Многие из нас выбирают пин-код для банковской карты на основе личных предпочтений или просто по наитию. Одни используют дату рождения, вторые — любимое число, а третьи просто придумывает комбинацию на ходу. Однако мало кто задумывается, что эти цифры могут иметь влияние на наши финансовые потоки.

Как рассказывает нумеролог, согласно некоторым нумерологическим теориям пин-код банковской карты может либо привлечь деньги, либо, наоборот, стать причиной их утечки. Давайте разберёмся, как именно это работает.

Порядок чисел имеет значение

Какие числа в нумерологии притягивают деньги? Фото © Freepik

Какие числа в нумерологии притягивают деньги? Фото © Freepik

«Первое, на что стоит обратить внимание при создании пин-кода, — это порядок чисел», — рассказывает нумеролог Элена Гамаюн. Если цифры идут по возрастанию, например 4, 5, 8, 9, то такой пин-код считается благоприятным для финансовых потоков. Возрастающая последовательность символизирует рост и развитие, что способствует привлечению денег.

Напротив, убывающие комбинации, такие как 8, 3, 2, 1, могут оказать негативное влияние.

Элена Гамаюн

Нумеролог

Напротив, убывающие комбинации, такие как 8, 3, 2, 1, могут оказать негативное влияние.
Напротив, убывающие комбинации, такие как 8, 3, 2, 1, могут оказать негативное влияние.

Цифры, идущие по убыванию, символизируют финансовый отток. Владелец карты с таким пин-кодом может чаще сталкиваться с неожиданными расходами и потерями денег.

Счастливые числа в пин-коде по нумерологии

Числа богатства по нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Числа богатства по нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Нумерология уделяет особое внимание каждому числу, придавая ему определённое значение. Наиболее удачными цифрами для пин-кода считаются 1, 6, 7 и 8.

Цифра 1 символизирует лидерство и финансовую силу, привлекая стабильные и постоянные потоки доходов. Цифра 6 ассоциируется с семейным благополучием и стабильностью, что способствует накоплению и укреплению финансового положения.

Цифра 7 известна как число удачи и финансового благополучия. Пин-код, содержащий семёрку, в силах помочь владельцу карты получать неожиданные денежные поступления и улучшить карьерные перспективы.

Элена Гамаюн

Нумеролог

Цифра 7 известна как число удачи и финансового благополучия. Пин-код, содержащий семёрку, в силах помочь владельцу карты получать неожиданные денежные поступления и улучшить карьерные перспективы.
Цифра 7 известна как число удачи и финансового благополучия. Пин-код, содержащий семёрку, в силах помочь владельцу карты получать неожиданные денежные поступления и улучшить карьерные перспективы.

Цифра 8 символизирует бесконечность и богатство, она способна притягивать финансовую удачу и успех. Кроме того, если пин-код заканчивается на цифру 9, это также считается благоприятным знаком для денежных поступлений.

Числа, которые могут привести к финансовым потерям

Сочетания чисел, которые могут вас разорить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Krabeepetcharat

Сочетания чисел, которые могут вас разорить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Krabeepetcharat

Со слов эксперта, не все числа одинаково хороши для финансового благополучия. Некоторые из них, согласно нумерологии, могут оказывать негативное влияние на вашу финансовую ситуацию.

Цифра 5 ассоциируется с расточительством. Комбинации, содержащие пятёрку (например, 5 и 5 или 5 и 2), могут вести к необоснованным тратам и денежным потерям.

Элена Гамаюн

Нумеролог

Цифра 5 ассоциируется с расточительством. Комбинации, содержащие пятёрку (например, 5 и 5 или 5 и 2), могут вести к необоснованным тратам и денежным потерям.
Цифра 5 ассоциируется с расточительством. Комбинации, содержащие пятёрку (например, 5 и 5 или 5 и 2), могут вести к необоснованным тратам и денежным потерям.

Цифра 2 может вызывать конфликты и непредвиденные траты. Если в вашем пин-коде присутствует двойка, со слов эксперта, существует вероятность столкнуться с финансовыми трудностями — возвратами товара, недовольными клиентами или незапланированными расходами.

Цифра 3 в сочетании с цифрой 2 может создавать конфликты и затраты. Однако в связке с цифрой 7 эта комбинация способна приносить финансовую удачу и положительные изменения в карьере.

Элена Гамаюн

Нумеролог

Цифра 3 в сочетании с цифрой 2 может создавать конфликты и затраты. Однако в связке с цифрой 7 эта комбинация способна приносить финансовую удачу и положительные изменения в карьере.
Цифра 3 в сочетании с цифрой 2 может создавать конфликты и затраты. Однако в связке с цифрой 7 эта комбинация способна приносить финансовую удачу и положительные изменения в карьере.

Со слов нумеролога, особое внимание стоит уделить цифре 0. Она символизирует пустоту и финансовую нестабильность. Пин-код с цифрой 0 может привести к тому, что деньги будут утекать сквозь пальцы, словно через дыру.

Как создать пин-код, который привлечёт деньги

Как правильно создать пин-код, который принесёт богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Как правильно создать пин-код, который принесёт богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

«Если вы хотите, чтобы ваш пин-код способствовал финансовому благополучию, старайтесь избегать комбинаций, содержащих 0, 2, 3 и 5, особенно в неблагоприятных сочетаниях», советует эксперт. Вместо этого лучше выбирать цифры, которые ассоциируются с удачей и ростом, такие как 1, 6, 7 и 8.

Идеально, если цифры будут располагаться в возрастающем порядке, чтобы они символизировали постоянный рост и развитие.

Элена Гамаюн

Нумеролог

Идеально, если цифры будут располагаться в возрастающем порядке, чтобы они символизировали постоянный рост и развитие.
Идеально, если цифры будут располагаться в возрастающем порядке, чтобы они символизировали постоянный рост и развитие.

Удачно выбранная комбинация чисел может привлечь в вашу жизнь больше денег и финансовую стабильность, в то время как неблагоприятные числа способны привести к непредвиденным расходам и потерям. Будьте внимательны к выбору цифр, и тогда пин-код станет вашим финансовым талисманом.

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Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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