Ипотека под 30%. ЦБ отпустил ставку в плавание, какие покупатели жилья от этого выиграют Центробанк временно отменил ограни­чение полной стои­мости ипотечных кредитов, кто успеет воспользоваться плюсами этого решения и есть ли они — в материале Life.ru 17 октября, 21:31 ЦБ отменил лимит на стоимость ипотеки. © ТАСС / Александр Казаков

Банк России принял решение до конца марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК), выданного для приобретения недвижимости, как это было установлено ещё в мае 2008 года. Профи из банковского мира утверждают, что это вынужденная мера, на которую ЦБ пошёл в связи с необходимостью стабилизировать рынок недвижимости, при этом они отмечают, что принятые меры позволят получить выгоду не всем приобретателям недвижимости.

Зачем заёмщику знать об отмене ограничения?

ПСК работает так: Центробанк по каждому виду кредитов анализирует ставки разных банков и выводит их максимальный уровень, а по закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал.

Совет директоров Банка России решил до 31 марта 2025 года не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам. © Shutterstock / FOTODOM / E.O.

В теории эта система должна снижать расходы ипотечных заёмщиков, ведь в ПСК банк включает сумму долга, начисленные проценты и дополнительные расходы — оценку, страховку или оплату электронной регистрации ипотеки. Но в реальности — некоторые банки нашли способ обходить установленные ограничения и получать доход не только от и без того высоких кредитных процентов.

В начале октября 2024 года крупные банки ввели новую комиссию для ипотеки с рыночными условиями и стали её брать с застройщиков, а те, чтобы не терять прибыли, стали закладывать эту комиссию в цену недвижимости. Вот эту практику и пытается пресечь ЦБ. Логика отмены ограничения ПСК в том, чтобы заёмщикам выдавали ипотеку хотя и по высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья.

Чем грозит решение ЦБ?

Скорее всего, от новой инициативы Центробанка смогут выиграть те, кто будет покупать недвижимость вообще без банковского кредита, ведь в этом случае расходы на банковскую комиссию не войдут в стоимость жилья.

Новая система должна снижать расходы ипотечных заёмщиков, ведь в ПСК банк включает сумму долга, начисленные проценты и дополнительные расходы. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Для тех, кто решится приобрести квартиру при помощи ипотеки без льготной программы, ситуация неоднозначная. С одной стороны, чтобы получить ипотеку, нужно быть готовым к кредиту на более долгий срок и показывать более высокий семейный доход или уже иметь большой первоначальный взнос; с другой — в текущих условиях рынка приобрести недвижимость сейчас, пусть и за счёт кредитных средств, но по приемлемой цене, может быть верным решением и более выгодным, чем платить регулярно растущую аренду в ожидании возможного снижения стоимости желанных метров.

Получается, что взять ипотеку станет сложнее: со стороны банка увеличится ставка, со стороны ЦБ — возрастут требования к макропруденциальным лимитам (соотношение платёж / доход в 60%). То есть жильё ещё поднимется в цене, прогнозируют эксперты. Ведь по рынку ставка может вырасти практически до 30%, зато заработают новые льготные программы.

Авторы Михаил Краснов